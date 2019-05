Marsala | morto sul lavoro come suo padre

Maltempo : un morto a Marsala e un disperso in Veneto : La freddissima coda dell'inverno provoca danni e morti. A Marsala un turista tedesco e' morto oggi intorno alle 12,30 mentre stava praticando Kitesurf

Un turista è morto facendo kitesurf in una tempesta di vento a Marsala : Un turista tedesco di 40 anni è morto mentre faceva kitesurf allo Stagnone di Marsala, in Sicilia. L'uomo era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare via, portandolo a schiantarsi contro un'auto parcheggiata sulla riva. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Mazara del Vallo.

Marsala - fuori Moni Ovadia avanti Alessio Piazza. Il re è morto - evviva il re! : Va da sé che le condizioni potrebbero essere i soldi per acquistare gli spettacoli unitamente all'insofferenza verso il chiacchiericcio seguito alla sua nomina. Sì perché nel frattempo abbiamo capito ...

Marsala - Gianni Genna morto per un malore. Cosa sappiamo di nuovo. Oggi i funerali : Nessun omicidio. Gianni Genna è morto per un malore. Lo ha stabilito l'autopsia che si è effettuata ieri sul corpo del giovane di 27 anni trovato senza vita martedì scorso in un terreno di contrada ...

Marsala - trovato morto 27enne scomparso : E' durato poco più di 48 ore il giallo sulla scomparsa di Gianni Genna , il ragazzo di 27 anni di Marsala, Trapani,. Nel primo pomeriggio di oggi è stato ritrovato dietro un casolare di contrada ...

Marsala. Gianni Genna trovato morto in contrada Ciavolotto : Tragica scoperta dietro ad un casolare in contrada Ciavolotto a Marsala (Trapani). Qui è stato rinvenuto il cadavere di Gianni

Marsala - trovato morto il ragazzo scomparso sabato : Gianni Genna, 27 anni, scomparso sabato notte a Marsala, dopo essere stato in un locale, è stato ritrovato cadavere in dietro un casolare di contrada Ciavolotto, con lividi sul volto. Il macabro ritrovamento giunge pochi giorni dopo quello del cadavere carbonizzato di Nicoletta Indelicato, anche lei scomparsa da Marsala dopo essere stata in un bar.Continua a leggere