Marina Militare | la nave idrografica Galatea a Siracusa

Marina Militare : la fregata Grecale in sosta a Catania : Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Grecale sosterà nel porto di Catania, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave Grecale sarà ...

16 : 20 | Migranti - Marina Militare : "Il barcone soccorso stava affondando" : 09.05.2019 - Il barcone soccorso dalla Marina Militare a circa 75 chilometri dalle coste libiche "imbarcava acqua ed era in procinto di affondare". E' la ricostruzione del salvataggio in mare avvenuto in mattinata. Le 36 persone a bordo, tra cui due donne e otto bambini, erano "prive di salvagenti e in imminente pericolo di vita". Il soccorso, sottolinea la Marina, è stato effettuato "in aderenza alle stringenti normative nazionali ed ...

Migranti - Marina Militare soccorre 40 persone in mare. Salvini : “Perché? Io non do porti” : La Marina militare italiana ha soccorso circa 40 Migranti al largo della Libia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha però espresso tutti i suoi dubbi su questo salvataggio: "Perché in acque libiche? O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i Migranti. io porti non ne do".Continua a leggere

