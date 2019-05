La Mare Jonio attraccata a Lampedusa - sbarcati i migranti a bordo | Nave sequestrata - equipaggio indagato : Salvini: "In porto ma non da Nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont

Migranti - sequestrata la nave Mare Jonio a Lampedusa : La procura di Agrigento deve valutare però, alla luce della ricostruzione delle modalità del salvataggio e della situazione politica e di sicurezza in Libia, se ci siano stati profili di reato. Conte:...

Conte - migranti Mare Jonio sbarcheranno : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Ho sentito il ministro Salvini sulla vicenda della nave Mare Jonio e siamo d'accordo sul sequestro: la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'...

Nave Mare Jonio sequestrata a Lampedusa. Equipaggio indagato : La Procura di Agrigento deve valutare però, alla luce della ricostruzione delle modalità del salvataggio e della situazione politica e di sicurezza in Libia, se ci siano stati profili di reato.

Mare Jonio - Conte : “Migranti in salvo - Italia non li affoga. D’accordo con Salvini su sequestro” : I migranti della Mare Jonio sono stati fatti sbarcare. Conte: "Mica li mandiamo nelle patrie galere, scusi. Cosa fa l'Italia, li affoga in Mare?". Salvini insiste sul sequestro: "Mi risulta che siano saliti a bordo gli uomini della Guardia di Finanza che hanno fatto i rilievi del caso". Procura di Agrigento apre fascicolo come atto dovuto.Continua a leggere

Nave Mare Jonio a Lampedusa - sbarcati migranti : disposto sequestro : sbarcati a Lampedusa i trenta migranti soccorsi e tratti in salvo dalla Nave Mare Jonio, giunta stamane nel porto dell'isola

Scattato il sequestro per la Mare Jonio Conte : i migranti sbarcheranno a Lampedusa : Salvini: "In porto ma non da nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

La Mare Jonio è a Lampedusa. Almeno 70 migranti annegati al largo della Tunisia : Roma, 10 mag., askanews, - Almeno 70 migranti sono annegati oggi al largo della costa di Sfax, in Tunisia, nel naufragio di una barca 'probabilmente partita dalla Libia'. E' quanti hanno riferito gli ...

Migranti - si teme per la vita di 70 persone. Mare Jonio - Salvini twitta contro "la nave dei centri sociali" : L'agenzia Tap riferisce di un naufragio avvenuto nelle acque davanti alle coste della Tunisia. Intanto sono sbarcati a...

Mare Jonio sequestrata<br> Ma c'è un altro allarme per una barca in avaria : La Mare Jonio è sbarcata a Lampedusa, ma è stata subito sequestrata e le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i controlli del caso e avrebbero già trovato delle irregolarità. La Guardia di Finanza accusa la nave della Ong Mediterranea di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". La Procura di Agrigento deciderà se conferMare il sequestro oppure restituirla alla Ong. Matteo Salvini infatti aveva annunciato:"Mi risulta che la nave ...

Mare Jonio - Conte : “Con Salvini siamo d’accordo sul sequestro. I migranti verranno fatti scendere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d’accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C’è di mezzo l’autorità giudiziaria e non entro nel merito. I migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe, mica li mettiamo nelle ...