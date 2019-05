Mangiare i Fiori | serata speciale alle Macine del Confluente il 23 maggio

Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo : aperte le prenotazioni per i ristoranti che vogliono proporre i format esclusivi. Una sola ... : Il nostro gruppo editoriale ha registrato per il settore food due format dedicati ai ristoranti: Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo . Sono due programmi esclusivi per i ristoratori, o ...