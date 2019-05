Madonna | è uscita la nuova canzone “Crave” con Swae Lee

Madame X di Madonna : nuovo album in vista - uscita e canzoni : Madame X di Madonna: nuovo album in vista, uscita e canzoni Il quattordicesimo lavoro di inediti di Madonna è stato da lei stessa annunciato: si chiamerà Madame X. Il nuovo album della Regina del pop segue al precedente lavoro intitolato Rebel Heart, uscito nel 2015, e verrà presentato anticipatamente con il singolo Medellin. In questo nuovo inedito troveremo anche Maluma che duetterà con Madonna, cioè con Madame X. Perché si, come ha ...