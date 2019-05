Made in Sud | ascolti record e successo social

Made in Sud - casting aperti per la prossima edizione : Lunedì 13 maggio su Rai 2 in prima serata va in onda l'ultima puntata dell'edizione 2019 di Made in Sud, ma ci si sta già organizzando per la prossima edizione.prosegui la letturaMade in Sud, casting aperti per la prossima edizione pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 14:14.

Made in Sud - Freccero : "Grazie a questa squadra. In autunno tre spin-off" : [live_placement] Made in Sud, anticipazioni conferenza stampa Made in Sud si avvia a chiudere la sua nona stagione in Rai con l'undicesima puntata, in onda lunedì 13 maggio 2019, ma prima decide di salutare il pubblico, e soprattutto la stampa, con una conferenza ad hoc. Un appuntamento per fare il punto su una edizione particolarmente fortunata sul piano degli ascolti che ha visto il debutto da conduttore di Stefano De Martino, guidato e ...

Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

Stefano De Martino - scena imbarazzante a Made In Sud : Questo è senza di dubbio un bellissimo periodo per Stefano De Martino , sia dal punto di vista lavorativo che amoroso, grazie alla ritrovata intesa con l'ex moglie e madre di suo figlio Belen ...

Made in Sud - tragico lutto : fonico muore in un incidente : lutto a Made in Sud . Mauro Signore , tecnico del suono che lavorava come fonico per la trasmissione da dieci anni, è tragicamente morto a Los Angeles. Il 35enne, originario di Santa Maria Capua ...

Made in Sud - lutto per il programma di Raidue : l'ultimo saluto straziante in diretta : Grande commozione durante l'ultima puntata di Made in Sud su Raidue, quando Fatima Trotta ha salutato per l'ultima volta il fonico Mauro Signore, morto in un incidente stradale a Los Angeles a 35 anni. Signore collaborava con il programma della Rai dal 2009 e tutti i suoi colleghi lo ricordano come

Lutto a Made In Sud! Addio a Mauro Signore rimasto vittima di un incidente stradale : Mauro Signore, 35enne fonico del programma Made In Sud che aveva da poco lasciato per fare una esperienza negli Stati Uniti, è morto in un incidente stradale. Il ragazzo era originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Proprio negli Usa, Mauro è rimasto coinvolto in uno scontro, lo scorso 24 aprile: secondo quanto riportato da Vesuvio Live, le forze dell’ordine statunitensi, dopo aver pensato che potesse trattarsi di una ...

Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019. Montalbano 23.3% - Grande Fratello 19.4% - Made in Sud 8.4% : Il Commissario Montalbano - Par Condicio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha conquistato 5.609.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.233.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.783.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Star Wars VI – Il Ritorno dello Jedi ha catturato l’attenzione di 1.009.000 ...

Stefano De Martino : a Made in Sud battute sulle nozze e su Pamela Prati : Stefano De Martino: a Made in Sud stuzzicato sulla vita familiare con Belen. Poi la battuta sul matrimonio di Pamela Prati e su Barbara d’Urso Arriva il disturbatore Peppe Iodice in scena e Stefano De Martino finisce ‘sotto le sue grinfie’. Come spesso avviene il comico, durante l’ultima puntata di Made in Sud, ha pungolato […] L'articolo Stefano De Martino: a Made in Sud battute sulle nozze e su Pamela Prati ...

Made in Sud : comici di Stefano De Martino rompono il silenzio : Made in Sud, parlano gli Arteteca: “Eravamo senza lavoro. Ci siamo dovuti fare le ossa” Si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Monica Lima, che assieme al marito Enzo Iuppariello, forma il duo di comici Arteteca, di Made in Sud, condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta. Sulle pagine della rivista in questione, la Lima ha parlato del loro passato non facile e della lunga e sudata gavetta ...

Programmi TV di stasera - lunedì 6 maggio 2019. Su Rai2 nuovo appuntamento con «Made in Sud» : Fatima Trotta e Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - Par Condicio - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2005, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Una telefonata all’alba sveglia Montalbano. In una cava di pietra è stato ritrovato il cadavere di un mafioso. Tutto lascia pensare che sia ricominciata la guerra fra due clan, ma Montalbano non ne è convinto. Contemporaneamente, scompare nel nulla ...