M5S | imprese | “Investiamo sul futuro | via a voucher manager innovativi”

lineapress

(Di venerdì 10 maggio 2019), M5S: “Investiamo sul, via ainnovativi”. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione “Attività produttive alla Camera”, hanno affermato che ci sarà il massimo impegno e il sostegno alle. Hanno, infatti, detto che: “Negli ultimi anni abbiamo temi come l’innovazione e il sostegno alle piccole e medieerano completamente assenti dall’agenda dei governi precedenti. Adesso finalmente c’è un Governo e un ministro dello Sviluppo Economico come Luigi Di Maio che sta puntando forte sulle nostre, sulla loro crescita e sullo sviluppo tecnologico, mettendo a disposizione del tessuto produttivo italiano importanti risorse economiche. Proprio oggi è arrivata la firma del decreto attuativo relativo aiper gli innovation, una figura chiave che accompagnerà le nostre piccole ...

M5S_Senato : Leggi per una sanità trasparente e lontana dalla corruzione. Da un lato rendiamo chiaro ogni rapporto tra imprese d… - M5S_Camera : Grazie al decreto firmato dal ministro Di Maio, Torino e i 120 comuni del territorio ora rientrano tra le aree di c… - GruppoFICamera : L’intervista del pres. @berlusconi sul @Corriere: “Questo governo fa male alle imprese e fa perdere posti di lavoro… -