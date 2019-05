Luigi Di Maio sventola le manette contro Salvini | Avete visto gli arresti?

Matteo Salvini - la vendetta su Luigi Di Maio : "Adesso vediamo" - il "campo minato" per farlo affondare : Ingoiato il boccone amaro su Armando Siri, la Lega e Matteo Salvini si preparano a lanciare la "fase 2" contro il Movimento 5 Stelle. Parola d'ordine, scrive il Corriere della Sera, "cronoprogramma minato". In altre parole, il Carroccio andrà all'assalto degli alleati grillini con più temi-chiave, u

Il sondaggio di Antonio Noto : Matteo Salvini cresce al Centro - pari M5s di Luigi Di Maio e Pd : Mancano due settimane alle elezioni europee e nove milioni di italiani sono ancora indecisi su quale partito votare. Probabile che la metà di questi alla fine si asterrà, ma quelli che si recheranno alle urne potranno fare la differenza. "Analizzando invece le intenzioni di chi, ad oggi, sa già come

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s. Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i

Luigi Di Maio - la voce dal cuore M5s : "Scissione? Mai dire mai". Il "fattore esterno" : capetto disintegrato : "Una scissione nel M5s? Mai dire mai". Giulia Grillo non è la leader dei grillini ma è pur sempre la ministra della Salute. Insomma, una "big" della scena attuale. E al CorriereLive si lascia andare a una ammissione molto, molto inquietante: "È vero abbiamo perso dei deputati nella scorsa legislatur

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio - il retroscena devastante : 'La dovete finire' - gelo davanti ai ministri : Il CdM di mercoledì su Armando Siri è stato il primo contatto ravvicinato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo settimane di gelo personale, politico e istituzionale. L'occasione era la meno ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio - il retroscena devastante : "La dovete finire" - gelo davanti ai ministri : Il CdM di mercoledì su Armando Siri è stato il primo contatto ravvicinato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo settimane di gelo personale, politico e istituzionale. L'occasione era la meno propizia, dal momento che sul sottosegretario leghista il grillino era andato pesantissimo rischiando di fa

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “La Lega ci provoca - è in paranoia” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.Continua a leggere

Striscia la Notizia mostra come gode un inquietante Luigi Di Maio per la cacciata di Armando Siri : Anche Striscia la Notizia si occupa del caso politico della settimana, la revoca delle deleghe al ministro leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Il tg satirico di Canale 5 lo fa nella puntata di mercoledì 8 maggio, in cui con il consueto sarcasmo si occupa della vicenda nel racconto con la

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Su questo sono pronto mandare a casa il governo' : 'Si questo sono pronto a mandare a casa il governo'. Matteo Salvini , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio : 'Io sulla droga con i Cinque Stelle ...

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : "Su questo sono pronto mandare a casa il governo" : "Si questo sono pronto a mandare a casa il governo". Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio: "Io sulla droga con i Cinque Stelle sì che ci litigo, perché qualcuno vorrebbe che lo Stato diventasse spacciatore". Il ministro dell'Intern

Luigi Di Maio e Virginia Raggi - retroscena : "Rom e romani" - pazzesca faida grillina - capetto fuori controllo : La visita della sindaca di Roma Virginia Raggi alla famiglia rom sotto assedio a Casal Bruciato ha fatto letteralmente saltare i nervi al vicepremier grililno Luigi Di Maio. Secondo un retroscena dell'Adnkronos, il leader del M5s si sarebbe sfogato contro la Raggi per la mossa azzardata in solidarie

Luigi Di Maio - il sondaggio riservato : "Lega sotto il 30% - e il M5s...". Una sciagura : scacco matto a Salvini : Da bravi manettari, quelli del Movimento 5 Stelle sono stati percorsi da un brivido di piacere a leggere di retate, inchieste e arresti che hanno colpito la politica nelle ultime 24 ore. I guai del centrodestra (indagine per tangenti che vede esponenti di Forza Italia nei guai in Lombardia, quella p

Luigi Di Maio - prima del voto su Siri la vergogna estrema : "Perché Salvini lo protegge" : prima di incassare la vittoria politica, Luigi Di Maio spargeva veleno tra i 5 Stelle e dubbi maliziosi su Armando Siri. Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, fino a poche ore fa è stato difeso a spada tratta da Matteo Salvini, e solo un accordo politico prima del CdM tra il premier