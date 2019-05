Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L' aria che tira | Usa il tema delle droghe

Luigi Di Maio sventola le manette contro Salvini : "Avete visto gli arresti?". Sgancia la bomba : "La Lega ci provoca? Problemi loro ragazzo, sono nervosi, non rispondiamo". Luigi Di Maio predica calma ai suoi, indicando come priorità del Movimento 5 Stelle "numeri, export, investimenti". L'agenda politica di governo si mescola velenosamente con la campagna elettorale, e un retroscena del Corrie

Matteo Salvini - la vendetta su Luigi Di Maio : "Adesso vediamo" - il "campo minato" per farlo affondare : Ingoiato il boccone amaro su Armando Siri, la Lega e Matteo Salvini si preparano a lanciare la "fase 2" contro il Movimento 5 Stelle. Parola d'ordine, scrive il Corriere della Sera, "cronoprogramma minato". In altre parole, il Carroccio andrà all'assalto degli alleati grillini con più temi-chiave, u

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s. Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “La Lega ci provoca - è in paranoia” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.Continua a leggere