Londra | forte esplosione a Heron Tower | «Detriti crollati dal tetto del grattacielo»

Londra - forte esplosione nella Heron Tower : “Detriti crollati dal tetto dell’edificio” : Diversi testimoni dopo l’esplosione hanno visto un cordone di polizia armato fuori dalle strade. La Heron Tower, terzo edificio più alto in città, si trova nel distretto finanziario di Londra. Tutta la preoccupazione degli utenti dei social media: "Siamo davvero spaventati".Continua a leggere

Londra : United Utilities in forte discesa : Ribasso scomposto per United Utilities , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. L'andamento di United Utilities nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 2-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA : si riparte a Londra e Francoforte! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Londra : scambi in forte rialzo per Coca Cola HBC : Brillante rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,37%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

Londra : Kingfisher in forte discesa : Retrocede molto Kingfisher , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,08%. Lo scenario su base settimanale di Kingfisher rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Londra : scambi in forte rialzo per Nmc Health : Grande giornata per Nmc Health , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nmc Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Londra : Barclays in forte discesa : Ribasso scomposto per Barclays , che esibisce una perdita secca del 2,70% sui valori precedenti. L'andamento di Barclays nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del ...

Londra : Taylor Wimpey in forte discesa : Aggressivo ribasso per Taylor Wimpey , che passa di mano in perdita del 5,33%. L'andamento di Taylor Wimpey nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

A Londra - forte ascesa per Nmc Health : Ottima performance per Nmc Health , che scambia in rialzo del 2,78%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nmc Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

A Londra - forte ascesa per Gvc Holdings : Seduta decisamente positiva per Gvc Holdings , che tratta in rialzo del 2,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gvc Holdings più ...