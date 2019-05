Liverpool | Klopp | ' Rimonta col Barcellona nella storia del calcio Salah recuperato'

La Juventus sogna Klopp - ma il Liverpool offre un rinnovo da 10 milioni l'anno (RUMORS) : Sta dimostrando tutte le sue qualità di manager, portando il suo Liverpool alla seconda finale di Champions League consecutiva e duellando per la Premier League con il Manchester City, che con ogni probabilità vincerà il campionato: parliamo ovviamente di Jurgen Klopp, tecnico ammirato in tutto il mondo per le sue qualità da manager, ma anche per saper instaurare un rapporto ideale con i suoi giocatori. Dopo la finale di Champions League ...

5 curiosità su Jürgen Klopp - allenatore del Liverpool : Jürgen Klopp nasce a Stoccarda il 16 giugno del 1967 e già da giovanisimo intraprende la strada del mondo del calcio, dapprima come calciatore e successivamente come allenatore. Due giorni fa, il 7 maggio , è riuscito a portare il Liverpool in finale di Champions League battendo in rimonta il Barcellona. I catalani all'andata avevano vinto 3-0, ma al ritorno ad Anfield i Reds hanno ribaltato incredibilmente tutto vincendo per 4-0 con due ...

Liverpool - Lovren rivela il discorso di Klopp prima dell'impresa : Sezionare, analizzare, l'avvicinamento e la preparazione alla partita di Jurgen Klopp è un esercizio utile a capire come uno dei migliori allenatori al mondo ha costruito una delle partite più belle ...

Liverpool-Barcellona - il retroscena dietro l’impresa : ecco il discorso di Jurgen Klopp che ha fatto vincere i Reds! : Jurgen Klopp ha scelto le parole adatte per un discorso da brividi: se il Liverpool è riuscito a rimontare il Barcellona, segnando 4 reti, è anche merito del suo straordinario allenatore Ieri notte ad Anfield è accaduto qualcosa di inaspettato e per questo emozionante. Il Liverpool, sotto 3-0 dopo un disastroso match d’andata a Barcellona, è stato capace di rifilare 4 gol a Messi e compagni e staccare il biglietto che porta alla ...

VIDEO – Rimonta Liverpool - così Klopp ha parlato ai suoi prima del match : Ieri sera è stata una notte magica per tutti gli appassionati di calcio. Il Liverpool allenato da Jurgen Klopp Rimonta il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. Rimonta Liverpool – Una settimana fa, sul campo del Barcellona, i ‘reds’ sono usciti sconfitti per tre reti a zero. La qualificazione alla finale di Madrid era praticamente nelle mani di Messi & Co.. Il campione argentino aveva tra ...

Liverpool - Mourinho : «La rimonta in Champions porta un solo nome : Klopp» : ROMA - Josè Mourinho , proprio una settimana fa, dopo il tonfo del Liverpool nell' andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona , ai microfoni di beIN Sport non aveva risparmiato critiche nei confronti del tecnico degli inglesi Jurgen Klopp : ' Non ha vinto assolutamente nulla in tre anni e mezzo di Liverpool eppure ha la fiducia della società ed è ...

Liverpool-Barcellona - quando Klopp cantava dopo la finale persa del 2018 : 'Torneremo' : ... inevitabilmente, tantissime reazioni sull'impresa firmata dal Liverpool: ex giocatori e leggende del club, star non solo del mondo del calcio ma di tutti gli sport. Tra questi anche quello di Loris ...

Champions League - Liverpool-Barcellona 4-0. I Reds di Jurgen Klopp in finale per la seconda volta consecutiva : Il Liverpool compie un’impresa. Nella semifinale di Champions League la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato dell’andata in cui aveva perso 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. I Reds giocheranno così la seconda finale consecutiva del massimo trofeo continentale dopo la sconfitta di un anno fa contro il Real Madrid. L’avversario sarà il vincitore del match di stasera, mercoledì 8 maggio, tra Ajax ...

