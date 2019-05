LIVE Italia-Spagna Under17 1-0 | Europei 2019 in DIRETTA | gli azzurrini gestiscono il

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Buonasera, e benvenuti alladel match tra, valevole per la terza giornata deglidi calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Glidi Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’under 17 deve battere anche laper assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono stati trascinati dal giovane talento dell’Inter, Sebastiano Esposito, autore di due reti in questo torneo. Simone Panada, a segno nell’ultimo confronto contro gli austriaci, e le abilità di Nicolò Cudrig, di proprietà del Bruges, serviranno per trascinare l’ai quarti di finale contro Ungheria, Portogallo o Islanda. Le Furie Rosse al momento sono prime per la miglior differenza rete: +4 contro il +3 degli. Lanon ha ancora ...

