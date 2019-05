L' intollerabile violenza che colpisce troppi giornalisti in Italia 

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Valeria Pinna, collega sarda, Floriana Bulfon a Roma e Gaetano Scariolo a Siracusa. Sono solo gli ultimi, in diverse zone del nostro Paese, a essere stati minacciati in una escalation dioramaima che, purtroppo, non accenna a diminuire. Laverbale che infiamma spesso il dibattito politico e coinvolge isembra aver sdoganato e reso quasi una "prassi normale" le intimidazioni ai cronisti. Siamo un Paese che ha pagato un tributo altissimo per la, ben nove colleghi sono stati uccisi dalle mafie e a questi vanno aggiunti coloro che, per aver fatto semplicemente il proprio dovere, sono stati uccisi dalla mano terroristica. Eppure oramai contiamo le intimidazioni, le macchine bruciate come quella della collega Pinna e di Gaetano Scariolo, gli attentati scoperti dalle forze dell'Ordine. E, come se non bastasse, gli ...

mfrancyit : Quanto si sa? Dell'immane #VIOLENZA, relegata in un obbligato, intollerabile e convenzionale #silenzio .... - mitti_zam : @AnnalisaChirico Questa è una cazzata. Il fascismo è sempre da condannare, perché l'ideologia fascista è intrisa di… - reginafiordelis : @SERGIOMATTAREL4 intollerabile sentire bestie minacciare di stupro violenza fisica aggressioni verbali di inaudita… -