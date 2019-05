Libia | il Consiglio di sicurezza dell' Onu chiede un cessate il fuoco

Libia - si riunisce il Consiglio di Sicurezza Onu. Guterres vola da Haftar per fermare escalation. La rivolta arriva sulla costa : L’accerchiamento a Fayez Al Sarraj, l’uomo dell’Italia il Libia , non si ferma. Dopo l’appello lanciato da Khalifa Haftar alla presa della capitale con l’avvio della sua “Operazione per liberare Tripoli“, il caos in cui è piombato il Paese nordafricano – che potrebbe avere forti ripercussioni sugli equilibri nel Mediterraneo, a partire dalla questione migranti – sarà al centro oggi di un ...

Caos Libia oggi al Consiglio di sicurezza ONU. Haftar ha l’appoggio della Francia? : 5 aprile 2019 - Il Caos in Libia, con le truppe del generale Khalifa Haftar in marcia verso Tripoli per rovesciare il governo Serraj, sarà discusso oggi d’urgenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come richiesto dalla Gran Bretagna. L'inviato speciale dell'ONU per la Libia Ghassan Salamè dovrà fare il punto sulla situazione mentre le brigate di Zawiya, a ovest di Tripoli, dopo aver dichiarato "guerra” alle truppe ...