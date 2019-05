Lettera dei genitori di Regeni al presidente Al Sisi | Verità sulla morte di

Serie D Nocerina - la Lettera aperta dei giocatori : NOCERA INFERIORE, SA, - Al termine del campionato, ad obiettivo ampiamente acquisito, i calciatori della Nocerina hanno voluto riassumere la stagione attraverso una lettera aperta. Questo il testo ...

Matteo Salvini è Letteralmente stufo dei grillini : Matteo Salvini non sopporta più i grillini. “Mi sembra evidente che ci sia una spaccatura e non solo su questo”.

Papa Francesco - nuova mossa dei tradizionalisti : una Lettera aperta lo accusa di "eresia" : A concludere l'elenco di prelati Emma Bonino, 'l'attivista politica più accanitamente a favore dell'aborto e dell'eutanasia in Italia', elogiata dal Pontefice come uno dei 'grandi personaggi ...

Giulio Regeni - Lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi : “Pretenda la verità - in gioco la dignità dell’Italia” : Una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere che, nel suo incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sia “determinato e incisivo“, vada “oltre ai consueti proclami e promesse”, ricordi “che la procura romana ha già inserito cinque persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate superando gli enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani”. È l’appello che ...

Di chi è la colpa dei risultati deludenti della scuola italiana? Lettera : ... il primo a pagare è l'allenatore, mi viene da domandare, evitando il consueto lancio della palla fuori campo, rimandando tutta alla politica, le responsabilità dei risultati, a dir poco deludenti, ...

Lettera al Vice Ministro Di Maio dei Genitori Tarantini Comitati Associazioni. : Riceviamo e pubblichiamo, per dovere e diritto di cronaca, una Lettera Aperta indirizzata al Ministro Del Lavoro e Vice Premier Di Maio, che sarà a Taranto il prossimo 24 aprile, da parte del Comitato Genitori Tarantini, " Liberiamo ...

Bimba down da 10 anni senza insegnante di sostegno : la denuncia dei genitori in una Lettera : I genitori di una Bimba affetta da sindrome di down e crisi epilettiche raccontano la loro odissea scolastica in una lettera aperta. Ormai da dieci anni alla Bimba, che frequenta la scuola statale di ...

Impronte digitali a scuola - la Lettera dei presidi al governo : "Ingiustificata umiliazione" : Dirigenti scolastici in rivolta contro il testo del decreto-concretezza licenziato dalla Camera. Si rivolgono direttamente ai due vicepremier Di Maio e Salvini chiedendogli di fare il possibile per evitare quella che definiscono una "aggressione vessatoria e dagli effetti...

Olimpiadi di italiano - storie dei vincitori Leonardo - Anna e Maria Alessia : nessuno si iscriverà a una facoltà Letteraria : Se chiedi loro cosa faranno da grandi nessuno risponde di volersi iscrivere ad una facoltà letteraria ma nel frattempo si sono guadagnati il podio delle Olimpiadi di italiano. Si sono distinti dopo una selezione impegnativa: quest’anno sono stati quasi 70mila i ragazzi che hanno partecipato a tutte le fasi di selezione. Mai così tanti. Un numero record. E solo in 82 sono arrivati a Torino per la finale. Ecco il profilo e la storia dei tre ...