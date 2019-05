L’era glaciale 5 – In rotta di collisione | trama e curiosità del film d’animazione

tvzap.kataweb

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sabato 11 maggio, in prima tv assoluta in chiaro, su Italia Uno dalle 21.25, va in onda L’era5 – Indi, l’ultimo capitolo della saga sui mammiferi preistorici più amata del cinema, ormai in corso fin dal 2002. L’era5 – Indi: trailer L’era5 – IndiSempre all’inseguimento della mitica ghianda, Scrat verrà catapultato nello spazio dove, accidentalmente, darà origine ad una serie di eventi cosmici che trasformeranno e minacceranno il mondo dell’Era. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un’avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi e coloratissimi personaggi. L’era5 – Indi: ...

