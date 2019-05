Lega prima | ma cala Il Pd incalza M5S per il secondo posto

Sondaggi - la rimonta M5s (forse) c'è davvero : Lega sempre prima ma in calo : Come sono gli umori nei principali partiti a due settimane dal voto europeo del 26 maggio? Ci sono ampie differenze tra...

Sondaggi - Lega al 43% nel Nord-Est e prima al Centro. M5s tiene al Sud e nelle Isole. Nuove Regioni rosse? Il Nord-Ovest : La Lega si conferma primo partito italiano con il 32 per cento, mentre M5s e Pd lottano per il secondo posto. E’ il quadro dei Sondaggi di Noto Sondaggi e Emg Acqua diffusi oggi dal Quotidiano Nazionale e da Agorà (Rai3). I due istituti divergono solo su chi è secondo: per Antonio Noto Cinquestelle e democratici sono appaiati al secondo posto con il 21 per cento, mentre per Fabrizio Masia il Movimento è secondo con il 23,5% (in tendenza ...

Siri fuori dal governo e i grillini esultano. Prima resa della Lega - ma niente strappi : «Era chiaro e palpabile, attorno a quel grande tavolo di Palazzo Chigi, che qualcosa di profondo si stava rompendo. Il problema non è Siri. Cosa faremo adesso non è chiaro... oltre a dire che dobbiamo andare avanti e lavorare». Un ministro leghista scatta questa fotografia ma non va oltre. Sono parole che trasudano incertezza, difficoltà, di fronte...

Prima morte in Italia per rara forma di tumore Legata all’impianto di protesi al seno : “Evitare allarmismi” : La Prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all’impianto di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), “è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è un’evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione“. La Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) – dopo la notizia del primo decesso ...

Rai3 - scatta «L’ora della Legalità». Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e Liliana Segre : Loris Mazzetti, Liliana Segre Ci sarà anche un contributo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne «L’ora della legalità», il nuovo programma di Rai3 in onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesa della Costituzione. Nella prima puntata, anche un’intervista alla ...

Prima Legato al letto poi picchiato e ucciso. Gli investigatori : “Delitto passionale” : Un pensionato 71enne residente a Mestre è morto in Tunisia la notte del 25 aprile. Era in Tunisia, sua meta preferita, per una vacanza. Non è più rientrato. Le autorità locali hanno già arrestato i presunti assassini, tra loro c'è un 25enne col quale Pino aveva avuto una relazione in passato.

A SCUOLA DI LegaLITA' : VISITA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO "CENTRO 1" PERASSO-VIRGILIO ALLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DELLA GUARDIA DI ... : ... spesso sacrificante e molto impegnativo, svolto dalle fiamme gialle in cielo e in mare, e l'importanza dell'azione DELLA GUARDIA di Finanza nel contrastare fenomeni distortivi dell'economia legale, ...

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% degli elettori il governo dura anche dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

Martina Franca : si inaugura oggi LegalItria Al dibattito della prima giornata Emiliano e De Bartolomeo : ... LegalItria, festival che mette al centro la legalità ed il giornalismo d'inchiesta attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli teatrali, ha come obiettivo ...

Lavoro : 641mila infortuni - +10% quelli mortaliTaranto prima per malattie Legate al cancro : Secondo l'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, nel 2018 la maglia nera per le malattie cancerogene imputabili all'attività lavorativa spetta a Taranto, seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.

Sondaggi Europee - Lega sempre prima col 31 - 5% : Lega e M5S non sembrano risentire delle fibrillazione che stanno agitando il governo Conte. Lo conferma un Sondaggio realizzato da Termometro politico per il programma Coffee break che attribuisce ...

Piazzapulita - Sapelli devasta la sinistra : "Quelli che c'erano prima". Ammazza il Pd - la verità sulla Lega : Ci ha provato fino alla fine, Corrado Formigli, ma alla fine si è dovuto arrendere. Non sarà Giulio Sapelli a "seppellire" il governo di Lega e M5s. L'economista giudicato molto vicino alle posizioni gialloverdi, e nel maggio 2018 sondato anche per l'incarico di premier, è ospite di Piazzapulita su

Volley : SuperLega - la prima finalista-scudetto è Civitanova : LA CRONACA DEL MATCH- Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri soprattutto col trio cubano, e sfrutta l'ottimo lavoro del muro per avviare la fuga coi contrattacchi di ...

Siri - decide Conte : "Prima voglio ascoltarlo" |Salvini : Lega e mafia? Sciacquatevi la bocca |Di Maio : "Caso da risolvere - o mi preoccupo" : "Sul caso Siri sarà il premier Giuseppe Conte a decidere. Il presidente a giorni vedrà il sottosegretario Siri e prenderà una decisione". Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Interpellato sul caso, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha invece tagliato corto: "Si sciacqui la bocca chi parla di mafia e Lega"