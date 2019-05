Le richieste di Allegri che fanno vacillare la Juventus | 3 anni di contratto | stipendio

Panchina Juventus - le richieste di Allegri ad Agnelli aumentano le possibilità di divorzio [DETTAGLI] : Panchina Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus per la Panchina tra voci, conferme e smentite. La certezza al momento è una sola, non è fatta per il ritorno di Antonio Conte come circolato nelle ultime ore, anzi l’ex Nazionale è ad un passo dalla Panchina dell’Inter. In casa Juventus invece la situazione è molto più complicata con una decisione definitiva che non è stata presa, da entrambe le parti. Ma facciamo ...

Juve - incontro Allegri-Agnelli : un retroscena sulle richieste : Allegri in uscita . Il summit di ieri sera tra Agnelli e la dirigenza ha definito il futuro del tecnico in via praticamente definitiva, ma c'è un retroscena. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto è sempre stato tra i primi temi nella testa di Allegri così come la valutazione in termini assoluti della rosa, soprattutto in Champions League, e il conseguente mercato. Ma ...

Incontro Juve-Allegri - le richieste del tecnico bianconero per continuare il matrimonio e le intenzioni dei bianconeri : Incontro Juve-Allegri – Ultima parte di stagione senza obiettivi in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha già vinto lo scudetto con ampio margine mentre è stata eliminata da Coppa Italia e Champions League. Nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio nel derby contro il Torino, brutta prestazione per i bianconeri che forse pensano già alla prossima stagione. In particolar modo è previsto nei prossimi giorni un ...