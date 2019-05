Le notizie del giorno – Impazza il mercato allenatori | l’11 di Conte vicino all’Inter | il

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con informazioni in studio Giulia Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al direttore del salone del libro Nicola lagioia sottolinea ricordiamo Primo Levi la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della seconda guerra mondiale come tragica conseguenza del disprezzo dei diritti di ogni persona l’editore Francesco ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra i negozi di cannabis Light nuovo fronte di scontro tra lega e Movimento 5 Stelle Matteo Salvini da Pesaro lancia la crociata Da oggi comincio guerra dice via per via negozio per negozio quartiere per quartiere città per città che annuncia che è in corso la chiusura di cannabis shop a Macerata Porto Recanati e ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giovedì 9 maggio spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura una quarantina di profughi sono stati soccorsi al largo della Libia da nave della Marina Militare la notizia è stata data da fonti qualificate ai confermata anche dalla Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ripete io porti non ne do e domanda perché in acque libiche Tra l’altro ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giulio Ferrigno chiama il governo non certo per farti distrarre dalle polemiche siamo determinati a lavorare sono le parole del premier Conte rispondendo a sibilo per il Consiglio Europeo chiudendo come un caso di ieri la vicenda si potevano però le schermaglie nella maggioranza Di Maio stuzzica l’alleato sui Nomadi e CasaPound il ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno una quarantina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una nave della Marina Militare Italiana la notizia è stata data da fonti qualificate confermato dal ministro Salvini che ripete io porti non ne do e domanda perché in HPV che tra l’altro pattugliate dalla guardia costiera non si lavora tutti nella stessa direzione o non può ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in A4 tutti i minorenni hanno preso di mira un ragazzo disabile con la scusa di offrirgli un po’ di marijuana per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato la doppia aggressione avvenuta in zona Savena per via di Bologna tra via Faenza è un parco pubblico in via Industria 3 dei responsabili sono stati arrestati dalla polizia il più piccolo è un ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli è stata completamente smantellata al salone del libro La situazione alta forte la casa editrice vicino a CasaPound al centro delle polemiche escluse dalla kermesse vicino allo stand del Ministero della Difesa è rimasta la sagoma dello stand le mie dichiarazioni sono state usate come scusa sono stato denunciato per il reato di opinione sono disponibile a ...

Ultime notizie Roma del 09-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Siri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista indagato dalla Procura di Roma per corruzione il decreto di revoca è stato adottato dal sentito il CDM ti allungo ribattuto prendo atto è andato all’attacco il leader della Lega Matteo Salvini del fatto che la raggi e indagata da anni ed è al suo posto i nostri ...

