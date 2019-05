ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019)la sconfitta con il Tottenham e l’eliminazione, arriva per l’Ajax il crollo in borsa. Secondo l’Ansa ledella squadra olandese sono precipitate del 21% all’apertura della piazza di Amsterdam, cancellando così il rally, dello stesso valore, che aveva avviatola vittoria a Londra nella partita d’andata. La sconfitta in Europa costa al club dei ragazzi terribili un premio extra di 15 milioni di euro, equivalenti al 16% dei ricavi rettificati del club del 2018. Nonostante il crollo, il titolo dell’Ajax guadagna circa il 52% rispetto allo scorso anno. L'articolo Ledell’Ajaxl’uscita: -21% ilNapolista.

napolista : Le azioni dell’#Ajax precipitano dopo l’uscita dalla #Champions: -21% Il crollo cancella il rally dello stesso valo… - CampioneOmaggio : @AntiJournalT @Cacace_Marco I tre cambi 'italiani' (Schone, Dolberg, Van de Beek fuori per Veltman, Sinkgraven e Ma… - Frances72173223 : @twitslevin Allegri ha ormai fatto il suo tempo ma questa é una frase decontestualizzata e quindi non veritiera. Lu… -