L' Altra Mente Festival 2019 | torna l' evento culturale dedicato alla salute mentale Tema

umbriadomani

(Di venerdì 10 maggio 2019) Tra dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche e cinema, ilintende raccontare anche quest'anno le potenzialità ...

anny_mas66 : RT @andreabonazzabz: In questi giorni in cui si parla di #violenzasulledonne mi è tornato in mente quando con CasaPound abbiamo scortato #J… - DiventandoJeeg : @_Grillology @EugPascale @PolScorr @SarahConnor_18 @pdnetwork @nzingaretti Ma invece di dare dell'ottuso etc... fai… - KateTon_ : Il mio problema è che mi dà super fastidio il fatto che Eleonora non parli, però mi rendo conto che sono un po' io… -