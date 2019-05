L' allettante offerta di lavoro | 1 200 euro a settimana per vivere su uno yacht

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Pina Francone L'di HushHush.com, che cerca persone per testare le imbarcazioni e gli, e ogni tipo di loro servizio e funzione AAA cercansi candidati persu unoe poi recensirlo. La paga? È alta: 1.200. Non è una bufala, è tutto vero, ed è l'dilanciata dal sito di beni di lusso HushHush.com, noto come l’Amazon dei milionari. La piattaforma cerca persone per testare in lungo e in largo le imbarcazioni, verificando ogni tipo di loro servizio e funzione. Insomma, una vita sempre in vacanza o quasi, cullati dalle onde e dal lusso sfrenato degli. Non male, vero? Come riporta il Corriere della Sera, chi verrà scelto per ilriceverà uno stipendio di 1.200dollari al termine di ogni contratto (ao per) e con la concreta possibilità di recensire fino a cinquanta imbarcazioni ...

