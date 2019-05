La start up? Giovane - innovativa e “micro” : Nel primo trimestre dell’anno le startup innovative italiane hanno superato per la prima volta quota 10mila, assestandosi precisamente a 10.075 al 31 marzo 2019. Lo evidenzia il nuovo report trimestrale del rapporto di monitoraggio dedicato, con dati aggiornati al 1° trimestre 2019, realizzato congiuntamente da Mise (Dg per la Politica Industriale) e InfoCamere, con la collaborazione di Unioncamere. “Si tratta tipicamente di imprese ...

Enel a Boston per attrarre le "startup" Usa dell'energia : New York Il 'modello Enel' di collaborazione con le migliori startup del mondo sbarca sulla East Coast degli Usa per portare avanti il binomio innovazione e sostenibilità. Enel ha inaugurato l'ultimo Innovation Hub a Boston presso il Greentown Labs, mossa con cui si ...

Perché le startup sono importanti per l'economia : In un’economia moderna la nascita delle startup, delle nuove aziende, è fondamentale. È infatti provato che, in media, l’1% delle startup più dinamiche sia responsabile della creazione del 40% dei nuovi posti di lavoro complessivamente generati in un anno: un fattore che dovrebbe spingere i governi a far nascere nuove startup piuttosto che focalizzarsi sul salvataggio dei business tradizionali.Dalla nota ricerca ...

Pmi : operativi nuovi Pir - agevolazioni per start up e imprese innovative : Roma, 8 mag., AdnKronos, - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che rende pienamente operativi i nuovi Pir, Piani Individuali di Risparmio,. La novità, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali ...

Dalle staminali alla stampa 3D : le ricette per la carne 'alternativa' di 4 startup : A Seeds&Chips presenti espositori specializzati in forme alternative alla carne. Dalle versioni vegetariane e vegana alla bistecca creata partendo Dalle cellule staminali. Ecco le innovazioni ...

A Bolzano un’ex acciaieria sforna startup e tecnologie per l’ambiente : Foto Ivo Corrà | IDM Südtirol / Alto Adige In passato è stata un’acciaieria. Oggi l’area di Noi Techpark, parco tecnologico finanziato per oltre 120 milioni di euro dalla Provincia autonoma di Bolzano, ospita imprese e centri di ricerca che progettano il futuro. “Qui ospitiamo 500 tra ricercatori e innovatori. E hanno sede una trentina di startup”, spiega a Wired Giuseppe Salghetti, responsabile della comunicazione della struttura, ...

Dalle staminali alla stampa 3D : le ricette per la carne “alternativa” di 4 startup : La carne alternativa della startup russa Greenwise (foto: Greenwise) Di cosa parliamo quando parliamo di carne alternativa? Per scoprirlo basta farsi un giro tra gli stand di Seeds&Chips, la 4 giorni dedicata all’innovazione applicata al cibo, fino al 9 maggio alla Fiera di Milano. Di barbecue in giro non se ne vedono, ma fanno capolino tutte le possibili alternative alla bistecca, messe sul piatto dagli scienziati alimentari per rispondere ...

Foodtech - ora i colossi del cibo chiedono aiuto alle startup per evolvere : Carrello della spesa (Getty Images) A guardare i dati di mercato, i manager dell’industria dei dolci potrebbero dormire tra due guanciali. Secondo un’analisi del centro studi statunitense Allied market research, i ricavi del settore cresceranno fino al 2022 al ritmo di un +3,4% annuo, raggiungendo quota 232 miliardi di dollari. Ma ad alcune condizioni: che le aziende innovino i prodotti, trovino nuove combinazioni di gusti, fragranze e sapori, ...

VERSO LAMIERA 2019/ Orchestraweb : la startup 'laureata' in Industria 4.0 a I3P : Debutta a LAMIERA 2019 Orchestraweb: la startup in Industria 4.0 lanciata con successo a I3P dal veterano Guido Colombo

Una startup italiana che facilita deal globali tra aziende : la storia transatlantica di Opportunity Network : «Sono stato per 4 anni in azienda con mio padre - spiega - mentre studiavo alla Cattolica economia e gestione dello spettacolo. Poi ho lavorato per BCG per due anni e mezzo e sono stati loro a ...

Yon : "start up italiane hanno grande appeal in Australia" : Milano, 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Aiutare l'innovazione delle startup italiane a quotarsi all[...]

Usa : accordo della Miami scientific italian community per le startup : Coaching, formazione, incubazione, incontri con aziende e potenziali investitori, servizi a sostegno della nuova imprenditoria per accompagnare le startup e gli spin off Made in Italy in un processo di sviluppo negli USA: è questo l’obiettivo del protocollo “Venture Bridge Florida” tra Miami scientific italian community e Venture Hive, firmato oggi a Miami, in occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione in USA e ...

Yon : "start up italiane hanno grande appeal in Australia" : Milano, 3 mag., Adnkronos/Labitalia, - Aiutare l'innovazione delle startup italiane a quotarsi alla Borsa di Sidney. E' una delle attività di Yon Srl, società nata nel 2012, con sede a Correggio, Re,, ...

Joana Baptista - la startupper 17enne che crede nella sua generazione : "Noi giovani dobbiamo mobilitarci anche nella tecnologia" : A 17 anni è già fondatrice di tre startup, un techpodcast e una rivista di economia. crede nell'apprendimento costante e infatti, nonostante gli esami in vista tra due mesi, altri progetti di ...