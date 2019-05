La Sai l’Ultima? torna con Ezio Greggio – Promo

davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2019)Il ritorno de La Sai l’Ultima? si avvicina. Lo show si riaffaccerà nel prime time di Canale 5 durante l’estate e al timone ci sarà, che succede nella conduzione a personaggi come Gerry Scotti, Pippo Franco, Gigi Sabani, Claudio Lippi e Lorella Cuccarini, padrona di casa dell’ultima edizione andata in onda nel 2008. Il presentatore piemontese, che fuori dal ‘contesto Antonio Ricci’ (Striscia la Notizia, Veline/Velone e Paperissima), non conduce un programma tutto suo dal 1994 (Show), a La Sai l’Ultima? non sarà solo. Al suo fianco personaggi dalla ‘risata facile’: ci saranno – come riportato da Bubinoblog – Biagio Izzo (da Made in Sud), Scintilla (da Colorado), Maurizio Battista e Nino Formicola. Mentre proseguono i casting alla ricerca di nuovi barzellettieri, le registrazioni del ...

CaraNelleVigne : Forse è una battuta di La Sai L’Ultima, non lo so, ma mi fa troppo ridere - bubinoblog : LA SAI L'ULTIMA? ECCO IL PROMO CON EZIO GREGGIO E UN FINALE MOLTO PARTICOLARE - NicholasDeidda : @borraccino_ @EzioGreggio Ok la crisi dei reality ma riproporre La sai l’ultima nel 2019 mi pare anacronistico -