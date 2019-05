La protesta di fratel Biagio | che digiuna perché il ghanese Paul non venga espulso

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Non mangia da undici giorni,. E da qualche giorno si è anche incatenato le caviglie. La sua è unapacifica, ma decisa, un appello che parte proprio dalla piazzetta di Palermo in cui fu ucciso don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia.Conte, laico fondatore della missione Speranza e Carità con più di mille senzatetto, chiede l’accoglienza dei migranti, e cherevocato il decreto di espulsione nei confronti di un migrante, di origini ghanesi, ospite della missione da dieci anni.era arrivato in Italia quindici anni fa, e all’inizio aveva il permesso di soggiorno lavorativo. Per problemi di salute ha perso la sua occupazione ed è stato accolto in missione, dove si è subito rimboccato le maniche: ha fatto l’idraulico, dedicandosi alle famiglie povere della città. E oggi rischia l’espulsione. «In questo periodo vi è un ritorno alla ...