La piccola Noemi si è svegliata e respira spontaneamente | grande commozione tra i medici

La piccola Noemi respira spontaneamente : Un altro segnale timido di miglioramento della salute della bimba di 4 anni ferita in un raid a piazza Nazionale. "Da questa mattinata la piccola N. S. è stata portata a uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessità di ventilazione meccanica", recita il bollettino dell'ospedale pediatrico Santobono. "Nella giornata di ieri la bambina è ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi : si chiama Armando del Re : È arrivata la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nel pieno centro di Napoli a piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita per errore in un agguato, la piccola Noemi di soli 4 anni. Il presunto responsabile dell'agguato a Salvatore Nurcaro (rimasto ferito), è stato arrestato. Il suo nome è Armando Del Re e a catturarlo sono stati i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli e a tutte le forze ...

