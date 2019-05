La notizia di cronaca che ci ricorda che la peste non è sparita

gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sono usciti dalla quarantena i turisti che erano rimasti bloccati per profilassi in Mongolia dopo la morte di una coppia causabubbonica. Le autorità avevano imposto una quarantena di una settimana lo scorso 1° maggio nella provincia occidentale di Bayan Olgii - che confina con Cina e Russia - in seguito alla morte di una coppia mongola che, riferisce la Bbc, si sarebbe cibata di carne cruda di marmotta, un grosso roditore di montagna e prateria. Oltre 100 turisti provenienti da diversi paesi – fra i quali Corea del Sud, Svezia e Svizzera – erano stati posti quindi in quarantena e trattati con antibiotici essendo entrati in contatto con le vittime, ha detto la rappresentante della Oms – l'Organizzazione mondiale della Sanità - a Ulan Bator, Ariuntuya Ochirpurev, che ha spiegato i decessi erano avvenuti dopo aver mangiato rene e carne cruda ...

