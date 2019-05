La marinière di Le Mâle è loggata Supreme

gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Quando un logo diventa leggenda. È la storia di, marchio street style nato a New York nel 1994 dall'idea di James Jebbia di creare una linea dedicata agli skater. Il suo font bianco su sfondo rosso, un Futura Italic ispirato alle opere dell’artista americana Barbara Kruger, e il design del primo negozio in Lafayette Street conquistano anche chi non sa destreggiarsi su uno skateboard. Da lì il lavoro di marketing è un colpo di genio grazie ai drop (ovvero i prodotti) che vengono venduti in un massimo di 15 esemplari esclusivamente sul sito online il giovedì di ogni settimana alle 11, ora americana. Il sold out è immediato in pochi istanti e suscita grande attesa tra i fan e tra chi non ha ancora una tee o un cappellino in guardaroba. Cosa succede se un'icona dello streetwear veste un'icona del mondo dei profumi? La risposta è sigillata nel tubo di latta blu che custodisce la ...