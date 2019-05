La Mare Jonio sequestrata dalla GdF dopo l' arrivo a Lampedusa coi suoi 30 migranti

Migranti - la Mare Jonio sbarca a Lampedusa : La nave Mare Jonio con a bordo 30 Migranti sbarcherà a Lampedusa. La Ong Mediterranea Saving Humans lo annuncia su Twitter postando un video della nave scortata da una motovedetta della Gdf. "Partita in questo momento Mare Jonio per fare ingresso al porto di Lampedusa per completare operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro, come prevede la legge". A bordo ci sono anche due donne incinte e cinque minorenni.Partita ...

Erri De Luca: "Sequestro Mare Jonio è trucchetto per salvare la faccia. Salvini? Un 'guappo di cartone' - i porti sono aperti": "Il sequestro della nave Jonio è un trucchetto che hanno trovato per salvare la faccia al 'guappo di cartone' (Salvini nda)". Erri De Luca, ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino, commenta così la notizia del sequestro della nave Mare Jonio.

Nave Mare Jonio sequestrata a Lampedusa. Conte : i migranti verranno fatti scendere : La Mare Jonio, la Nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria, è stata sequestrata a...

Migranti : la Mare Jonio arriva a Lampedusa. "Sarà sequestrata" : L'imbarcazione Mare Jonio con 30 Migranti a bordo, è arrivata a Lampedusa. Lo rende noto la ong Mediterrana Saving Humans. Fonti del Viminale hanno già annunciato il sequestro di iniziativa da parte della Guardia di finanza che è salita a bordo. A Bordo due donne incinte e 5 minori. Le Fiamme Gialle, salite a bordo della Mare Jonio, "non ci hanno detto nulla su presunte irregolarità", spiega però all'AGI Alessandro ...

Mare Jonio a Lampedusa - sequestrata : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza sta procedendo a un "sequestro di iniziativa" della nave Mare Jonio. Lo fanno sapere fonti del Viminale. "È il motivo per cui - spiegano le stesse fonti - la nave è a Lampedusa. Le Fiamme gialle erano salite a bordo rilevando alcune irregolarità".

