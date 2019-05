La Mare Jonio entra in acque italiane con 30 migranti | Chiediamo un porto

Migranti - la Mare Jonio in acque italiane : fermata da 2 navi GdF : Roma, 10 mag., askanews, - La nave Mare Jonio della ong Mediterranea, con a bordo 30 persone salvate nel tardo pomeriggio di ieri a 40 miglia dalle coste libiche, tra cui 2 donne incinte, una bimba di ...

22 : 01 | La nave Mare Jonio soccorre 29 migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - La nave Mare Jonio ha soccorso 29 migranti a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, a 40 miglia al largo della Libia. Tra le persone portate in salvo figurano anche una bimba di un anno e tre donne, di cui una incinta. "Abbiamo chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano", ha riferito la Mediterranea Saving Humans, rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio compie azioni di monitoraggio ...

Mare Jonio salva 30 migranti : tra loro una bimba di 1 anno. Salvini : “Porti chiusi” : 30 naufraghi salvati al largo della Libia: tra loro ci sono due donne incinte e una bimba di un anno. Salvini commenta così: "Un conto è una nave della Marina Militare che, attraverso il suo ministro di riferimento, si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri sociali come la Mare Jonio. Per loro, i porti restano chiusi".Continua a leggere

Salvini : migranti della Mare Jonio non arriveranno in Italia : Roma, 9 mag., askanews, - "Mi han detto che c'è la nave di una Ong dei centrisociali che ha raccolto 29 migranti. In Italia non arrivano e non avranno un porto in Italia. Non ci facciamo dettare le ...