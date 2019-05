La Mare Jonio è stata sequestrata per alcune irregolarità

Migranti - Mare Jonio : attracco a Lampedusa. Viminale : "Nave sequestrata" : I Migranti salvati dalla nave della Marina saranno fatti sbarcare ad Agusta su diretta indicazione del premier Giuseppe Conte, mentre la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, che ieri ha tratto in ...

Verso Lampedusa la nave Mare Jonio con 30 migranti a bordo Il Viminale : sarà sequestrata : A bordo dell'imbarcazione della ong Mediterranea Saving Human 30 migranti soccorsi giovedì al largo della Libia. Viminale: «La nave sequestrata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina». Pd: «No a nuovi ostaggi»

Ong - la Mare Jonio entra in acque italiane con 30 migranti. Clamorosa sfida a Salvini - blitz militare : Ong e migranti, nuovo caso per il Viminale. La nave Mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ha recuperato da un gommone in avaria 30 migranti al largo della Libia e si è poi diretta versa l'Italia. entrata nelle acque territoriali 12 miglia a Sud di Lampedusa, nonostante i divieti d

Migranti - la Mare Jonio con a bordo 30 persone entra in acque italiane : controllo della Finanza. “Chiediamo porto sicuro” : La Mare Jonio è entrata in acque italiane. La nave della ong Mediterranea Saving Human che giovedì ha salvato 30 Migranti a 40 miglia dalle coste della Libia che erano a bordo di un gommone in avaria sta facendo rotta verso Lampedusa e chiede “un porto sicuro”. Due motovedette della Guardia di Finanza hanno raggiunto l’imbarcazione e sono salite a bordo per un “controllo di polizia“, come prevede l’ultima ...

Migranti - Mare Jonio entra in acque italiane : è al largo di Lampedusa : La nave Mare Jonio è entrata in acque italiane dopo aver salvato ieri 30 Migranti che erano a bordo di un gommone in avaria al largo della Libia. La nave della Ong Mediterranea Saving Human è intervenuta a 40 miglia dalle coste libiche puntando poi verso Lampedusa e chiedendo di poter attraccare in un porto sicuro, dove far sbarcare "uomini, donne incinte e bambini".Arrivata a 12 miglia a sud di Lampedusa la Mare Jonio è stata raggiunta da ...

