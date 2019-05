La Mamma è sempre la Mamma | anche su Facebook

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Domenica 12 maggio è la Festa della. Ma come sono queste mamme italianepiù social? La ricerca commissionata daa Doxa ne offre uno spaccato interessante. Circa 9 mamme su 10 usanoper restare in contatto con amici e familiari (97%) e augurare loro buon compleanno (94%). Rispetto ai papà, un dato curioso è che le mamme usano il social più per divertimento e per seguire i propri interessi, fruendo di contenuti video e coltivando i propri hobby mediante gruppi e pagine (91%). Meno interessate, rispetto ai papà, a commentare i fatti di attualità (54% vs 59%) e a raccontare del proprio quotidiano (44% vs 50%).aiuta inoltre a creare momenti di scambio, non solo virtuale, tra mamme e figli. Innanzitutto, al momento dell’attivazione della loro presenza sul social, per oltre la metà delle mamme (53%) i figli rappresentano una fonte preziosa per imparare ...

chetempochefa : 'Ho lasciato scadere la patente, perché con la macchina giravo sempre solo a destra. Anche le bambine mi dicevano:… - CostanzaRdO : Per ringraziare la rubrica #IoeMilo di @CorriereAnimali, la mamma di Sofia, di cui questa settimana racconto la sto… - spidersamu : Mi chiedevano perché tifavo Juventus fin da piccino,ed io rispondevo piace a mia Mamma quindi per questo mi sono ap… -