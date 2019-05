La Lega perde 6 punti |   i 5 Stelle recuperano | +2 | 9% Tutti i dati del sondaggio

Sondaggi Europee - ora la Lega perde voti : dal 36 al 30%. M5s in recupero al 24 - 9% - anche il Pd sale sopra il 20 per cento : La Lega ha arrestato la sua corsa al consenso. A 16 giorni dalle urne Europee, questa è la tendenza comune registrata dai due Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera e da Demos per Repubblica. Per l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, il Carroccio perde addirittura 6 punti percentuali rispetto al 18 aprile scorso e scende al 30,9%, il livello più basso mai rilevato da ottobre scorso. Il M5s invece è stimato in recupero ...

Effetto Siri sulle Europee : la Lega perde due seggi : Effetto Siri: due seggi in meno nel prossimo Parlamento Ue. Secondo un sondaggio di Swg per HuffPost, la Lega tra aprile e maggio ha perso l′1,3% del suo consenso elettorale. Sembra poco, ma il lieve arretramento potrebbe costare anche due eletti nella prossima legislatura europea per il partito di Matteo Salvini. E conferma una tendenza rilevata anche da altri sondaggi: il caso del sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri, ...

Sondaggi - Lega perde quasi un punto. Sale M5s. Ixè : “55% degli elettori del Carroccio chiede passo indietro di Siri” : La Lega perde quasi un punto percentuale in una settimana, mentre i 5 Stelle lo guadagnano. Questo l’esito dell’ultimo Sondaggio del lunedì Swg per il Tg La7. Il primo partito italiano cala dal 31,6% al 30,7% nella settimana in cui il presidente Conte ha annunciato di voler portare una proposta di revoca dell’incarico ad Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. Proprio il caso Siri divide gli elettori della Lega dalla ...

Sondaggi - Lega in ulteriore flessione. Perde quasi un punto percentuale e il M5S lo guadagna : Cronaca Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele: "Temevo di essere arrivato alla fine del girone, ma eccomi qui" Cosa succede alle spalle di questi tre partiti? Torniamo al Sondaggio del 6 maggio di ...

Sondaggi elezioni europee - primo calo per la Lega : perde un punto - recupera il M5s : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.Continua a leggere

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Comunali in Sicilia - M5S perde Bagheria e Gela : a Caltanissetta vola il centrodestra. La Lega non sfonda : Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria (Pa) mentre negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi. A scrutinio ancora in corso, i dati...

L'INTERVISTA/ Rampelli - FdI - : la Lega perde i voti moderati - li prenderemo noi : Lega e M5s stanno cannibalizzando quel poco di speranza che restava in Italia. Le europee saranno una cartina di tornasole su questo governo agli sgoccioli

Rilevazioni Swg : asse Legastellato in crescita dello 0 - 5% - il Pd perde lo 0 - 6% : Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto Swg diffuso da Enrico Mentana sul Tg La7, sarebbero nuovamente in crescita, mentre per il Pd di Nicola Zingaretti starebbe proseguendo il momento negativo. Premettiamo che la seguente rilevazione elettorale è datata 15 aprile e che è stata effettuata mediante un campionamento stratificato, rappresentativo e probabilistico di 1500 ...

Sondaggio Swg per Mentana - crollo del Pd : quanti punti perde per lo scandalo giudiziario. Lega e M5s in volo : Basta lo scandalo nell' Umbria rossa a far crollare di nuovo il Pd . Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: dopo gli arresti di assessore e segretario per l'inchiesta ...

A Roma il M5S perde un altro Municipio : sfiduciato il terzo presidente. Lega : incapaci : ... anzi l'amministrazione 5 stelle con la perdita del terzo Municipio in tre anni certifica la propria incapacità amministrativa e politica a livello di amministrazione locale'. Così in una nota ...

Sondaggi - testa a testa Tra Pd e M5s : dem avanti di un soffio. La Lega perde un punto in una settimana : Nuovo sorpasso seppur di un soffio: uno 0,1% che nei Sondaggi praticamente non esiste. L’ultima rivelazione di Swg per il Tg de La7 conferma però che il Pd è vivo: e in vista delle europee potrebbe “scippare voti” al Movimento 5 stelle, ormai stabilmente a dieci punti di distanza dai risultati delle politiche del 2018. Ancora in testa la Lega che però perde un punto rispetto a una settimana fa. Secondo Swg il partito di Matteo ...