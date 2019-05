La Juve sposta la festa scudetto | niente sfilata per Torino | sarà solo allo Stadium

Ufficiale - Juventus-Atalanta spostata alle 20.30 : Orario Juventus Atalanta – La sfida tra Juventus e Atalanta valida per il 18° turno di ritorno del campionato di Serie A, si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30 anziché alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega Serie A attraverso un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito. La società bianconera aveva chiesto uno […] L'articolo Ufficiale, Juventus-Atalanta spostata alle 20.30 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Scudetto Juventus - chiesto lo spostamento di Juve-Atalanta : ecco perchè : Scudetto Juventus – Il match della 37esima giornata di Serie A tra Juventus ed Atalanta, in calendario il prossimo 19 maggio alle ore 15.00, potrebbe essere spostata alle ore 20.30. Leggi anche: Roma Juve formazioni: Cuadrado dal 1′, ok Emre Can Scudetto Juventus, festa posticipata Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la società bianconera ha chiesto questo slittamento di qualche ora […] More

Juve-Atalanta - i bianconeri chiedono lo spostamento alle 20.30 : Juventus Atalanta orario – Il 37° turno del campionato di Serie A vedrà, tra le altre, la sfida tra Juventus ed Atalanta. L’incontro è in calendario il prossimo 19 maggio all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 15.00, ma potrebbe essere spostato all’interno della stessa giornata, alle ore 20.30. Lo scrive “La Gazzetta dello Sport”, spiegando […] L'articolo Juve-Atalanta, i bianconeri chiedono lo spostamento alle 20.30 è stato ...

Scudetto 2006 - dopo il ricorso della Juve è arrivata la risposta del Collegio di Garanzia dello Sport : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus contro l’Inter, la Figc e il Coni sull’assegnazione dello Scudetto del campionato 2005/2006 assegnato alla società nerazzurra a seguito delle note vicende di Calciopoli. All’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, il Collegio ha altresì estromesso il Coni ...

Juventus - botta e risposta tra Pjanic e un tifoso su Instagram : "Psg? Tutto può succedere". Dopo aver spaventato i tifosi della Juventus aprendo questo spiraglio di mercato, Miralem Pjanic ha cercato di rassicurarli con un messaggio su Instagram: la foto di un'...

Pjanic e l’omaggio social alla Juventus - un tifoso milanista lo stuzzica : la risposta è davvero… pungente [FOTO] : Miralem Pjanic non la fa passare liscia agli haters: la risposta al tifoso milanista è davvero pungente I calciatori sono sempre bersaglio di critiche e frecciatine sui social. Miralem Pjanic, però, è uno di quelli che ama farsi valere così è diventata virale la risposta che ha dato ad un tifoso milanista che lo ha punzecchiato nei commenti di un suo post Instagram. Il centrocampista bianconero ha pubblicato oggi la foto di ...

Juve-Torino - nuovo botta e risposta tra Allegri e Adani : “Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perche’ la squadra ha disputato una buona partita: devo fare i complimenti ai giocatori, che sta facendo una stagione straordinaria, lotta sempre e anche domenica a Roma giocheremo un’altra meravigliosa partita. Stiamo facendo giocare dei giovani, che sono bravi e devono migliorare, devono fare esperienza”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, dopo ...

Real Madrid - Pjanic è il sogno di mercato : la risposta della Juve : Real Madrid Pjanic – Forti intrecci di mercato tra la Juventus e il Real Madrid. Il club allenato da Zidane sarebbe infatti interessato a Miralem Pjanic. Il centrocampista della Nazionale bosniaca accetterebbe la destinazione, ma la Juventus vorrebbe qualcosa in cambio e quel qualcosa si chiama Toni Kross. Per ora è soltanto un’idea, ma lo […] L'articolo Real Madrid, Pjanic è il sogno di mercato: la risposta della Juve proviene ...

San Siro vibra : spostati e divisi i tifosi della Juve : Non c'è pace per San Siro . Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, le vibrazioni del terzo anello continuano a preoccupare e così sono stati presi dei provvedimenti in vista di Inter-Juve . ...

Juventus-Torino - il derby verso lo spostamento al 3 maggio : Juventus Torino nuova data – In giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità, ma tutto porta già a far pensare che il 4 maggio il derby della Mole tra Juventus e Torino non si giocherà. Il 4 maggio sarà un giorno dedicato solo alla celebrazione del Grande Torino e alla commemorazione del settantesimo anniversario della tragedia di Superga. […] L'articolo Juventus-Torino, il derby verso lo spostamento al 3 maggio è stato realizzato da ...

Juventus-Ajax - botta e risposta tra Ronaldo e Van de Beek : all’Allianz Stadium è già 1-1 [VIDEO] : Il campione portoghese sigla l’1-0 allo Stadium, pochi minuti dopo arriva il pareggio di van de Beek Come all’andata, la Juventus passa in vantaggio e l’Ajax pareggia subito i conti. Se ad Amsterdam c’era stato però l’intervallo di mezzo, all’Allianz Stadium passano sei minuti dal gol di Cristiano Ronaldo a quello di Van de Beek. Il portoghese buca Onana di testa su calcio d’angolo di Pjanic, il ...

Varane Juventus - la risposta del Real Madrid lascia senza parole : Varane Juventus – Ecco la situazione relativa al possibile arrivo del centrale di difesa del Real Madrid. Secondo Rai Sport, la risposta è arrivata nelle scorse ore ed ha lasciato tutti sbigottiti. Varane Juventus, i bianconeri pensano alla Champions…ed al mercato Secondo quanto riferito dalla redazione di Rai Sport, la società piemontese starebbe continuando a […] More

Juve - arrivata la risposta per l'acquisto di Varane : Secondo Rai Sport , la Juve continua a monitorare anche Varane per la difesa. Ma la risposta non è stata positiva: il Real Madrid ha fatto sapere di volerlo dar via solo attraverso la clausola di 500 milioni di ...

Spal-Juve - Allegri : “buona risposta dai giovani - adesso testa all’Ajax” : Sconfitta e festa rinviata per la Juventus, ko contro la Spal, arrivano le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo preso il secondo gol per inesperienza, la reazione è stata buona ma non abbiamo raggiunto il pareggio. I giovani in campo? Ho avuto una buona risposta, Kastanos nel ruolo di mezzala ha fatto un pò di fatica, bene Nicolussi. Ok anche Cuadrado e Dybala. ...