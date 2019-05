La foto sulla patente con il velo puoi farla se sei islamica | ma non se hai il cancro

Il paparazzo sulla foto della Prati col fidanzato : 'Me l'ha data la Perricciolo' : Durante l'ultima puntata di "Live-Non è la D'Urso", è stata mandata in onda una foto che si diceva immortalasse Pamela Prati e Mark Caltagirone mentre rientravano a casa. La conduttrice ha fatto sapere che è stato il paparazzo Maurizio Sorge a realizzare questo scatto esclusivo poche sere fa a Roma. Il diretto interessato, però, a Fanpage ha smentito categoricamente di essere lui l'autore di quest'immagine: l'uomo ha fatto sapere che è stata ...

Pioggia e neve sulla Granfondo Gimondi Gara accorciata - le foto della partenza : La comunicazione dell'organizzazione della Gara è arrivata in mattinata viste le precipitazioni che hanno colpito la nostra provincia nella notte. A Selvino ci sono 3° gradi.

Roma - betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina : nove feriti. foto : Roma, betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina: nove feriti. FOTO Il mezzo fuori controllo per decine di metri, ha seminato il panico . Anche il conducente, forse colto da malore o da una crisi epilettica o convulsiva, è rimasto ferito. Il veicolo ha terminato la sua corsa sui binari dell'ex linea del tram in viale ...

Fuori dall’ordinario l’Asus ZenFone 6? Giallo sulla fotocamera anteriore : Alla presentazione dell'Asus ZenFone 6 mancano esattamente 13 giorni. Il lancio della nuova generazione del produttore avrà infatti luogo il prossimo 16 maggio a Valencia in Spagna. Intorno al device si è detto molto nelle ultime settimane, come riportato pure sulle nostre pagine: ora una nuova locandina teaser pubblicata dall'azienda, fa riflettere e no poco su determinate caratteristiche della prossima ammiraglia. L'aspetto o meglio il ...

Instagram blocca Mussolini : "Ho pubblicato una foto scattata sulla tomba di famiglia" : Disabilitato l'account dell'europarlamentare che, su Facebook, denuncia: "E' censura. Evidentemente, questo è il grado di democrazia e di libertà che viene garantita alle persone perbene"

Meghan Markle - la sua decisione sulla prima foto del royal baby fa infuriare la regina Elisabetta : ecco cosa è successo : È l’ennesimo strappo al protocollo di Meghan Markle ma questa volta sembra che la regina Elisabetta sia davvero andata su tutte le furie. Il principe Harry e sua moglie hanno infatti deciso di dare in esclusiva la prima foto ufficiale del royal baby a Vogue. La location prescelta per il servizio fotografico dicono essere essere la nuova casa di Harry e Meghan a Frogmore Cottage, dove una troupe avrebbe già predisposto tutto senza il ...

Carlo Nordio sulla foto di Matteo Salvini col mitra : 'Rischio fascismo?' - smontati i deliri di sinistra : Dal tema dell'immigrazione però Nordio è sicuro che Salvini non potrà più ottenere altri vantaggi elettorali, perché la preoccupazione crescente ora riguarda l'economia: 'E lo scontento crescente , ...

Carlo Nordio sulla foto di Matteo Salvini col mitra : "Rischio fascismo?" - smontati i deliri di sinistra : Il dibattito sul 25 aprile riporta puntualmente a galla le farneticazioni di chi grida al ritorno imminente del fascismo, solitamente quando i partiti di sinistra, o presunta tale, sono relegati all'opposizione dopo una scoppola elettorale. Succedeva ai tempi di Silvio Berlusconi, ormai 25 anni fa,

Laura Boldrini - follia femminista sulla foto di Virginia Raggi dell'Espresso : "Inappropriata" : Italia, il regno del delirio perbenista. Uno degli ultimi casi riguarda la fotografia usata da L'Espresso in copertina per rappresentare Virginia Raggi (nella foto qui sopra). Un bianco e nero in cui la sindachessa grillina viene invecchiata. Apriti cielo: da più fronti quell'immagine è stata critic