La famiglia rom da Papa Francesco a San Giovanni

Papa Bergoglio incontra la famiglia rom : “Prego per voi - vi sono vicino” : Ancora tensioni a Roma per la vicenda nomadi, con l'intervento autorevole di Papa Francesco che prima ha ricevuto in Vaticano in un'udienza speciale 500 rom e sinti e successivamente ha incontrato in Vicariato la famiglia al centro del duro scontro a Casal Bruciato. "Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verita', soffro, questa non e' civilta', l'amore e' la civilta'", ha detto in udienza il Papa ...

Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : "Gente semplice e sorridente" : Papa Francesco sfida la linea dura sui rom di Matteo Salvini: "Vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni forma di odio e violenza". E' la frase riportata dal portavoce vaticano Alessandro Gisotti di Bergoglio dopo l'incontro nella basilica di San Giovanni in Laterano

20 : 50 | Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : resistete : 09.05.2019 - "Resistere": è questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia rom contestata e insultata a Casal Bruciato, durante un incontro nella sagrestia di San Giovanni in Laterano. Bergoglio li ha incoraggiati a rivolgersi alla Chiesa per qualunque necessità. La famiglia ha raccontato la propria storia, spiegando di essere musulmana. "Prego per voi, vi sono vicino. Soffro per quanto vi è capitato, questa non è civiltà", ha ...

Casal Bruciato - odio e convivenza ai bordi di Roma. Dal Papa la famiglia rom. l'uomo del 'ti stupro' il primo indagato : Identificati e denunciati alcuni autori delle minacce. Il Pontefice ha incontrato la famiglia assegnataria dell'alloggio e 500 rappresentanti di gruppi Sinti e rom e ha condannato odio e violenze

Il Papa incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : “A loro solidarietà e vicinanza”. FOTO : Il Papa incontra la famiglia rom di Casal Bruciato: “A loro solidarietà e vicinanza”. FOTO Il Pontefice ha salutato la famiglia al centro delle forti proteste per l'assegnazione di una casa popolare nella periferia di Roma. L'incontro è avvenuto in privato nella sagrestia della Basilica di San Giovanni in ...

La famiglia rom da Papa Francesco a San Giovanni : La famiglia di Imer Omerovic, nucleo di 14 nomadi assegnatario di una casa popolare a Casal Bruciato, teatro delle proteste dei giorni scorsi, è arrivata nella Basilica di San...

Casal Bruciato - la famiglia rom : «Andiamo via - qui non possiamo vivere» Il Papa : «Soffro per voi - non è civiltà» : La famiglia di nomadi a cui il Comune aveva regolarmente assegnato una casa in via Sebastiano Satta, e contestata per giorno dai militanti di CasaPound, ha deciso

Papa Francesco sugli insulti alla famiglia rom di Casal Bruciato : questa non è civiltà : Una donna che porta un figlio al mondo è speranza , lei, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza', ha detto Jorge Mario Bergoglio, che ha proseguito: 'In ...

Casal Bruciato : Raggi insultata/ Il Papa invita la famiglia rom in Vaticano : Casal Bruciato, momenti di tensione nella giornata di ieri: il sindaco Raggi è stato insultato dai residenti, e il Papa ha invitato in Vaticano i rom

Raggi va a trovare la famiglia rom. L'ira di Di Maio : "Prima gli italiani" : Sa che il tempismo in politica è tutto e di certo - ragiona con i suoi consiglieri - non era il momento migliore per agitare un vespaio. La sindaca contestata 'Avrebbe dovuto capirlo da sé, non ...