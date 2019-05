‘La Fagianata di Magrini’ | “La testa dice Dumoulin | il cuore Nibali Giro più

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) FAVORITID’ITALIA 2019 Il mio favorito dal punto di vista tecnico è, perché è difficile staccarlo in salita. Ilinvece. Il vantaggio che può averenelle cronometro lo può sostenere sulle grandi montagne, lui va forte in salita e lo ha già dimostrato. Gli scalatori che perderanno molto dall’olandese e da Roglic dovranno darsi da fare sul terreno a loro favorevole, ma non credo che basti.unl’ha vinto, l’anno scorso è arrivato secondo perché ha fatto qualche errore di valutazione. L’IMPORTANZA DELLE CRONOMETRO ED I POSSIBILI DISTACCHI Tra domani e la crono di San Marino,può perdere anche un minuto mezzo da, se gli va bene. Mi risulta che Vincenzo stia pedalando bene e sia molto propositivo, magari perderà anche meno. La crono finale di Verona potrebbe essere anche decisiva. Magari ...

