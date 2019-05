La cannabis mette in crisi il governo

quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) La parolaè stata pronunciata per la prima volta dalla nascita del. Salvini l'ha sfoderata a proposito della droga, minacciando di far saltare tutto : "Sono pronto a mandare l'esecutivo ...

giannipittella : Cosa pensa di risolvere Salvini chiudendo i negozi di #cannabislegale? Il proibizionismo ha fallito ovunque. Non ri… - drinkingclass84 : @AlfonsoAlfonsi2 @matteosalvinimi Hai fatto la ricerchina su Google? Quello studio non mette comunque in correlazio… - annamasera : RT @FuturaTorino: .@pif_iltestimone interviene anche sulle ultime notizie: “Ormai il problema che mette famiglia contro famiglia in Italia… -