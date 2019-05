KissKiss | De Laurentiis pronto per il nuovo San Paolo Solo abbonamenti e sconti per le

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019) Radio Kiss Kiss Napoli annuncia il progetto che Aurelio Depresenterà al Comune di Napoli al termine delle Universiadi. Dehaunprogetto per il Sancurato dall’architetto Zavanella. Il restyling dello stadio partenopeo prevede di rimuovere la pista d’atletica e portare le tribune a ridosso del campo da gioco. In più il presidente vorrebbe realizzare 25 Sky box in campo sul lato delle tribune e dei distinti. Ma le novità non sarebberonell’estetica dell’impianto, il Napoli vorrebbe eliminare i biglietti e riempire lo stadiocon gli. Si studiano anchefamily per far risparmiare e riportare le famiglie al San. Una rivoluzione per Deche si è sempre detto poco interessato alla campagnache in questa stagione ha previstominiper alcune gare. ...

