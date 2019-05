Kiss Kiss Napoli – Walter De Maggio | ” Ci sono indizi importanti per l’approdo al Napoli”

Radio Kiss Kiss – Napoli - ha la fiducia totale di Ancelotti : dichiarato incedibile! : Calciomercato Napoli, Luperto dichiarato incedibile Radio Kiss Kiss, Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Luperto: “Ancelotti ed il Napoli hanno ribadito fiducia totale a Luperto che ha dato risposte positive. Nonostante l’interesse di tante squadre, il club azzurro è stato categorico: il ragazzo non partirà” Leggi anche Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Potrebbe ...

Paolo Liguori a KissKiss : «La Juve vince per gli arbitri o perché le altre si scansano. Il Napoli sta facendo miracoli» : Il direttore del Tgcom, Paolo Liguori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capisco perché a Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina giallorossa, ma devono allora spiegarmi perché hanno ...

KissKiss : De Laurentiis pronto per il nuovo San Paolo. Solo abbonamenti e sconti per le famiglie : Radio Kiss Kiss Napoli annuncia il progetto che Aurelio De Laurentiis presenterà al Comune di Napoli al termine delle Universiadi. De Laurentiis ha pronto un nuovo progetto per il San Paolo curato dall’architetto Zavanella. Il restyling dello stadio partenopeo prevede di rimuovere la pista d’atletica e portare le tribune a ridosso del campo da gioco. In più il presidente vorrebbe realizzare 25 Sky box in campo sul lato delle tribune e dei ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio fa il punto sul mercato del Napoli : trattative e cessioni : Walter De Maggio sul mercato del Napoli Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del calciomercato azzurro sui possibili acquisti e sulle probabili cessioni. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia a Napoli che alla Juventus. De Paul pure piace non poco al ...

Kiss : un fan ha chiesto e otteunto il rimborso perché Paul Stanley canta in playback : Si può chiedere il rimborso di un concerto perché lo spettacolo non ci è piaciuto minimamente o non è stato all'altezza delle aspettative? A leggere questa storia sembrerebbe che in alcuni casi sia possibile. Un fan dei Kiss infatti ha accusato la band statunitense di mimare le parti vocali durante le loro esibizioni dal vivo, ed ha chiesto esplicitamente il rimborso dei biglietti, dopo aver osservato ad un concerto che il chitarrista e cantante ...

Kiss Kiss Napoli – Guidolin : “Sono stato vicino alla panchina del Napoli” : Francesco Guidolin, allenatore e commentatore tecnico Dazn,è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che in passato è stato vicinissimo alla panchina degli azzurri. Le sue parole : “Sono stato vicinissimo al Napoli. Ringrazio De Laurentiis, mi rende orgoglioso, sono onorato dell’interessamento del presidente. Io ero a Udine e allora l’Udinese era come l’Atalanta di adesso. Mi sentivo a casa, ...

Mertens a KissKiss : «Il prossimo anno resto - vediamo la società cosa vuole fare» : Mertens a KK: “Il prossimo anno resto, mi trovo bene con il gioco di Ancelotti! Adesso vediamo cosa vuole fare la società” Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria contro il Cagliari. «Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, non abbiamo giocato veloce ma abbiamo provato a pareggiare. Alla fine per fortuna abbiamo vinto. Come giudichi questa stagione? «Quest’anno, diciamo la verità, ...

Kiss Kiss – Doppio addio in casa Napoli : telefonata tra l’agente e De Laurentiis. Allan… : Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: “Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l’eventuale arrivo è legato ...

Le Blackpink hanno raggiunto sul palco Dua Lipa per cantare insieme “Kiss And Make Up” : Sorpresa! The post Le Blackpink hanno raggiunto sul palco Dua Lipa per cantare insieme “Kiss And Make Up” appeared first on News Mtv Italia.

Kiss Kiss Napoli – Ass. Borriello : “Speriamo di vedere il San Paolo come dal grafico - i tempi per la firma sulla convenzione” : Ciro Borriello, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei lavori che si stanno svolgendo al San Paolo e della convenzione. Ecco le sue parole : “Gli operai stanno lavorando al San Paolo, sono convinto che ce la faremo a rispettare il cronoprogramma. Sto incrociando le dita per vedere un San Paolo come quello del grafico. Stiamo lavorando per due maxischermi, uno sarà sicuro, per ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Come si fa a parlare di calo fisico?” : Carmine Martino, ha espresso il suo pensiero sulla stagione del Napoli nel corso di Radio Goal. Le sue parole : ” Domani contro il Frosinone mi aspetto una prova maiuscola sul campo, da parte della squadra. Spero che la squadra, pungolata sull’orgoglio, possa avere una forte reazione”, le parole di Martino che ha proposito della formazione aggiunge: “Non mi aspetto nessun colpo di scena. Non credo che Albiol domani ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Non capisco perché c’è tanta insistenza nel definire fallimentare questa stagione” : Il giornalista Paolo Del Genio, ha risposto a delle domande sulla stagione del Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli. Le sue impressioni: Fare processi dopo una stagione che, per quanto possa essere senza titoli e di costruzione per il prossimo anno, ci sta portando comunque al secondo posto. Non ci sono basi per parlare di fallimento, ma a questo punto lasciate perdere: mi preoccupo per chi ancora pensa al fallimento quando il Napoli ...

Radio Kiss Kiss – Callejon - le parole dell’agente sul possibile rinnovo… : Callejon verso il rinnovo José Maria Callejon sembra rimanere una pedina forte anche per il Napoli di Carlo Ancelotti. Ed è per questo che dalla società stanno pensando di rinnovargli il contratto. Quindi si pensa ad un prolungamento, fino al 2022. A tale proposito Cristiano Giuntoli e Manuel Garcia Quilon, agente dello spagnolo, ci stanno lavorando e le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista. A tale riguardo però fa ...

Kiss Pass Day - mostre e lab per bambini : ... a Venezia Museo Archeologico Nazionale, Museo di Storia Naturale, Museo d'Arte Orientale, Collezione Peggy Guggenheim; a Padova Fai Villa dei Vescovi; a Trento Mart; a Napoli Città della Scienza, a ...