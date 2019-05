Juventus | il presidente della Lazio Lotito potrebbe dare l' ok per Milinkovic-Savic

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) In attesa di conoscere l'esito dell'incontro che si terrà a giorni fra ilAndrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza sta già preparando le strategie di mercato per accrescere ulteriormente la qualitàrosa in vistaprossima stagione. Oltre agli acquisti, in casa bianconeraro esserci anche delle cessioni importanti, e al momento tra i candidati all'addio alla "Vecchia Signora" ci sarebbero Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa. Invece, per quanto concerne le entrate, il principale obiettivo è quello di rinforzare la difesa e il centrocampo. Dunque, non si esclude che possano arrivare due nuovi difensori centrali, mentre per la mediana il "sogno" è sicuramente il ritorno di Paul Pogba, anche se per "La Gazzetta dello Sport" nel mirinosocietà torinese sarebbe finitoche la prossima estate ...

