Juventus | il colpaccio è Federico Zaniolo | pronti 45 milioni per la Roma

liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Mentre Andrea Agnelli ragiona sul da farsi per l' allenatore che siederà in panchina l' anno prossimo, Fabio Paratici lavora per migliorare la rosa bianconera e dare finalmente l' assalto alla tanto agognata Champions League. Il ds della, che per giugno ha già chiuso Ramsey (28 anni) a para

ItaSportPress : Juventus, Manolas più lontano: una big europea prova il colpaccio - - SerenaCalandra : Il Toro c'è ed adesso è lotta traguardo champions... @DDDderbyit @TorinoFC_1906 - AzzurroTime : Juventus-Torino 1-1, Mazzarri sfiora il colpaccio - -