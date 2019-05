Juventus | alcuni recuperi per la gara contro la Roma | fra questi c' è Dybala | si ferma Kean

CR7 avrebbe suggerito alcuni nomi per rinforzare la Juventus : fra questi ci sarebbe Pogba : Queste sono ore molto calde in casa Juventus. Infatti, tiene banco la questione allenatore ed i tifosi sono in attesa di capire se verrà confermato Massimiliano Allegri oppure se si andrà incontro ad un cambiamento. Oltre al nome del tecnico tiene banco anche il mercato e i nomi accostati alla Juve sono moltissimi. In particolare dalla Spagna, spiegano che Cristiano Ronaldo potrebbe aver presentato ad Andrea Agnelli una lista di sei nomi che ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in vacanza con Georgina e alcuni amici (FOTO) : In questi giorni i giocatori della Juventus ne stanno approfittando per riposarsi un po' visto che dopo il derby Massimiliano Allegri ha concesso quattro giorni di relax ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti per i Campioni d'Italia è fissata per mercoledì pomeriggio. Dunque visto i quattro giorni di vacanza molti dei giocatori della Juve hanno deciso di lasciare Torino. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che ne ha approfittato per ...

Juventus - maxi pausa post derby : Allegri concede alcuni giorni di riposo : Juventus – Con il campionato ormai in bacheca, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha concesso 4 giorni di riposo dopo il derby della Mole contro il Torino. Max Allegri ha voluto far riposare i suoi uomini dopo un derby intenso che ha portato via tante energie fisiche ai giocatori bianconeri. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: pronto l’assalto al […] More

Caos Juventus - alcuni big contro Allegri : Un "mi piace" ad un tweet contro Allegri di Cancelo è solo uno degli episodi di malcontento nello spogliatoio bianconero

Dalla Francia - alcuni media accostano ancora Mbappé alla Juventus : Dopo la cocente delusione per la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax e la vittoria dell'ottavo scudetto di fila, la Juventus sposterà l'attenzione principalmente sulle vicende extra calcio giocato, ovvero il mercato. La dirigenza juventina dovrà necessariamente lavorare per rinforzare una rosa attesa al definitivo salto di qualità in Champions League. Tutto, però, passerà dall'ufficializzazione dell'allenatore per la ...

Juventus out - è giusto dar fiducia a questo nucleo di calciatori? Alcuni son giunti al limite delle loro possibilità : Juventus eliminata ed ora Paratici dovrà sedersi a tavolino con Allegri per pianificare un futuro che potrebbe prevedere grosse modifiche alla rosa bianconera Per la Juventus è tempo di analisi. Il giorno dopo la grande delusione per l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano dell’Ajax, è già tempo di guardare al futuro. Il presidente Agnelli ha fatto capire che proseguirà con Allegri in panchina, nonostante le ...