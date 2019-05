Joe Bastianich si prende una pausa dalla tv e si dedica alla musica

Joe Bastianich lascia Masterchef per dedicarsi alla musica : Lo chef Joe Bastianich lascia “Masterchef Italia”.si prenderà una pausa dal programma dopo otto edizioni “per dedicarsi alla musica”, che nella sua vita ha un posto di assoluto rilievo, insieme alla ristorazione. “Presto vi annuncerò i dettagli”, spiega. Ci saranno sicuramente un tour italiano e il primo album. “Non un addio ma un arrivederci – dice Joe – il programma che mi ha regalato tanto. Sono ...

Joe Bastianich non sarà tra i giudici della prossima edizione di Masterchef Italia : L’imprenditore e personaggio televisivo Joe Bastianich non sarà tra i giudici della prossima edizione di Masterchef Italia, la gara di cucina per cuochi amatoriali, trasmessa da Sky Atlantic. I giudici della prossima edizione, la nona, saranno tre, così come nelle

Masterchef - la fine di un'era : Joe Bastianich lascia - terremoto nel mondo dei talent in tv : Joe Bastianich lascia Masterchef, a dare l'annuncio ufficiale è sia Sky sia lo stesso Bastianich in un video Instagram. Sky oltre ad aver annunciato l'assenza del giudice statunitense ha anche chiarito che nella prossima edizione i giudici saranno solo 3: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Gi

Joe Bastianich lascia Masterchef : c’entra X Factor? Il video annuncio : Joe Bastianich lascia Masterchef dopo ben otto anni. L’annuncio su Instagram L’imprenditore statunitense ma di origine italiane, Joe Bastianich lascerà Masterchef. Il giudice era presente nel programma da ben otto anni e ha deciso di prendersi una pausa per la prossima stagione. Il video annuncio è stato condiviso su Instagram, dove Bastianich ha anche commentato […] L'articolo Joe Bastianich lascia Masterchef: c’entra X ...

Joe Bastianich lascia 'MasterChef' : 'Mi dedicherò alla musica' : Joe Bastianich lascia le cucine di 'MasterChef Italia' . Lo annuncia Sky in una nota, spiegando che nella prossima edizione del programma ci saranno solo tre giudici: Bruno Barbieri , Antonino ...

Masterchef : Il prossimo anno saremo solo in tre - non ci sarà Joe Bastianich : LA confermata arriva Giorgio Locatelli, chef di fama internazionale e nuovo protagonista del cooking show insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Ospite di EPCC ha svelato che Joe Bastianich non sarà presente nella nuova edizione di Masterchef : “Il prossimo anno saremo solo in tre, non ci sarà Joe Bastianich” ha spiegato, sottolineando il ritorno alla formula a tre giudici, senza nessuna sostituzione per lo chef ...

Joe Bastianich dice addio a MasterChef : Le voci circolavano da tempo ma la conferma ufficiale è arrivata solo oggi attraverso un comunicato di Sky. Joe Bastianich lascia le cucine di MasterChef per dedicarsi alla musica. Dopo otto anni da ...

Joe Bastianich non sarà più giudice di Masterchef : Joe Bastianich lascia Masterchef Italia. A dare la notizia è il suo collega giudice Giorgio Locatelli, ospite di Alessandro Cattelan nel suo show “Epcc“. “Abbiamo già iniziato a girare le nuove puntate – ha detto chef Locatelli -, ma siamo solo in tre: io, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Joe non ci sarà quest’anno, ha deciso di prendere altri impegni”. Una rivelazione che ha colto tutti di sorpresa anche se, dopo otto ...

MasterChef Italia - Joe Bastianich lascia : giudici 'solo' Barbieri - Cannavacciuolo e Locatelli : Joe Bastianich non sarà più giudice di MasterChef Italia: la nona edizione, in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020, non avrà più il ristoratore italo-americano. L'annuncio è arrivato 'a sorpresa' da Giorgio Locatelli ospite di E poi c'è Cattelan, ma in fondo era nell'aria per due motivi: un po' perché si vocefera da tempo dell'ingresso di Bastianich tra le file dei giudici di X Factor, un po' perché ormai la sua carica a MCI si era ...

Anche Joe Bastianich dice addio a «MasterChef Italia» : MasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleMasterChef Italia 8: la finaleDopo Carlo Cracco, Joe Bastianich. Il giudice di MasterChef, quello del «Vuoi che muoro?» e dei piatti lanciati con sdegno, dà l’addio al programma. «Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione ...

Masterchef 9 : Joe Bastianich lascia. Giuria a tre : Joe Bastianich ©Angelo Trani Addio Joe Bastianich. Veterano sin dalla prima edizione datata 2011, il ristoratore italo-americano ha scelto di lasciare Masterchef. Una decisione dettata dalla volontà di Bastianich di dedicarsi alla musica, attraverso la pubblicazione di un cd e un tour. In realtà, l’abbandono dalle cucine di Sky e il citato bisogno di dedicarsi alla musica confermerebbero le indiscrezioni che lo vogliono nella Giuria di X ...

Joe Bastianich lascia "Masterchef Italia" : "Ora mi dedico alla musica" : Joe Bastianich lascia le cucine di ‘Masterchef Italia’. Lo annuncia Sky in una nota, spiegando che nella prossima edizione del programma ci saranno solo tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Bastianich si prenderà una pausa dal programma dopo otto edizioni “per dedicarsi alla musica - che nella sua vita ha un posto di assoluto rilievo, insieme alla ristorazione - con un tour italiano e ...

Joe Bastianich lascia Masterchef Italia - solo 3 giudici la prossima edizione : Joe Bastianich lascia Masterchef Italia, pronto X-Factor per lui? Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli i giudici della prossima edizione Giorgio Locatelli lo ha anticipato nella puntata di E Poi C’è Cattelan di ieri sera, uno show registrato e quindi ecco pronto il comunicato ufficiale per evitare voci e illazioni: Joe Bastianich lascia Masterchef, solo una pausa per lui, sicuramente lo vedremo tornare in ...

Masterchef - Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan : 'L'anno prossimo non ci sarà' : Quinto appuntamento con EPCC , il late night show da prima serata condotto da in esclusiva su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455,. Tra gli ospiti di questa sera lo Chef stellato di ...