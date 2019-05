MasterChef Italia - Joe Bastianich lascia : giudici 'solo' Barbieri - Cannavacciuolo e Locatelli : Joe Bastianich non sarà più giudice di MasterChef Italia: la nona edizione, in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020, non avrà più il ristoratore italo-americano. L'annuncio è arrivato 'a sorpresa' da Giorgio Locatelli ospite di E poi c'è Cattelan, ma in fondo era nell'aria per due motivi: un po' perché si vocefera da tempo dell'ingresso di Bastianich tra le file dei giudici di X Factor, un po' perché ormai la sua carica a MCI si era ...

Joe Bastianich lascia "Masterchef Italia" : "Ora mi dedico alla musica" : Joe Bastianich lascia le cucine di ‘Masterchef Italia’. Lo annuncia Sky in una nota, spiegando che nella prossima edizione del programma ci saranno solo tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Bastianich si prenderà una pausa dal programma dopo otto edizioni “per dedicarsi alla musica - che nella sua vita ha un posto di assoluto rilievo, insieme alla ristorazione - con un tour italiano e ...

Masterchef - Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan : 'L'anno prossimo non ci sarà' : Quinto appuntamento con EPCC , il late night show da prima serata condotto da in esclusiva su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455,. Tra gli ospiti di questa sera lo Chef stellato di ...

Joe Bastianich - il nuovo post sull'obesità fa discutere : di nuovo polemica su un post pubblicato dall'imprenditore italoamericano Joe Bastianich . Il popolare giudice di Masterchef ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di un uomo obeso, ...

Soleil Stasi - gaffe con Joe Bastianich su Belen : epic fail al Maurizio Costanzo show : Giovedì 18 aprile, il sipario si è aperto sulla puntata numero 4.439 del “Maurizio Costanzo show”: a parlare di passione e di tutte le sue sfumature, tra gli altri ospiti anche Soleil Stasi, neo fidanzata di Jeremias Rodriguez. Quando il baffo di Canale 5 ha indagato più a fondo sulla cognata Belen, La modella ha fatto sapere di averla già conosciuta e di trovarsi benissimo con lei, poi è arrivata la svista: “Tra l’altro cucina da Dio”. ...

Joe Bastianich scatena l’ira del web per la foto al Cenacolo : Joe Bastianich torna a far discutere il web a causa di uno scatto pubblicato sul suo profilo social. Dopo il post con la carcassa di piccione nel piatto, una nuova fotografia condivisa dall"eclettico imprenditore americano ha scatenato l"ira dei follower. La foto incriminata ritirare Joe Bastianich davanti allo storico affresco L"Ultima Cena di Leonardo da Vinci, che si trova nel refettorio del Chiostro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ...

X Factor 2019 - Joe Bastianich giudice nella nuova edizione? Arriva la risposta : X Factor 2019, Joe Bastianich giudice? Spunta il nome del ristoratore tra i favoriti Sono giorni infuocati per quanto riguarda le anticipazioni sui giudici di X Factor 2019. Stanno spuntando diversi nomi, tra cui quello di Joe Bastianich, per la giuria della 13esima edizione, che è da rifondare totalmente. I quattro giudici che abbiamo visto […] L'articolo X Factor 2019, Joe Bastianich giudice nella nuova edizione? Arriva la risposta ...

Maurizio Costanzo - che Show! Joe Bastianich mostra un talento nascosto : ... in loro compagnia anche l'ex partecipante di Uomini e Donne Soleil Sorge, lo sportivo Alessio Sakara, il giornalista di cronaca nera Salvo Sottile, l'esperta di cucina Benedetta Parodi, Paola Barale ...