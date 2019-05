Jeff Bezos presenta il lander che «porterà gli astronauti sulla Luna»

I piani di Jeff Bezos : “Con Blue Moon creeremo una presenza umana permanente sulla Luna e popoleremo lo spazio per proteggere la Terra” : Jeff Bezos ha svelato un nuovo grande modulo Lunare creato dalla sua società Blue Origin. Chiamato Blue Moon, il modulo è progettato per portare carichi di una varietà di tipi e dimensioni sulla superficie della Luna con l’obiettivo di creare quella che la società chiama una “presenza umana duratura” sul satellite. “Questo è un veicolo incredibile e andrà sulla Luna”, ha dichiarato Bezos ad un evento a Washington. Negli ultimi anni, Blue Origin ...

Blue Moon - il nuovo lander lunare di Blue Origin (l’azienda spaziale del Jeff Bezos di Amazon) : (immagine: BlueOrigin.com) Nella corsa alla riconquista della Luna rientra in modo spettacolare Jeff Bezos. Il 9 maggio il fondatore di Amazon e della compagnia spaziale Blue Origin (nonché l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes) ha presentato durante una scenografica conferenza stampa il suo nuovo lander Blue Moon: sarà in grado di atterrare sulla Luna portando con sé anche un piccolo rover per l’esplorazione del nostro ...

Spazio : Jeff Bezos punta alla Luna e presenta il modulo “Blue Moon” : L’imprenditore Jeff Bezos ha presentato ai media e ai vertici delle principali industrie spaziali “Blue Moon“, il modulo Lunare prodotto dalla sua società Blue Origin. “Questo veicolo porterà gli astronauti sulla Luna“, ha dichiarato Bezos, ricordando la sua forte ambizione di fare parte delle future missioni nello Spazio, a partire dai pian per realizzare un avamposto Lunare. Bezos investe ogni anno un miliardo di ...

6 profezie di Jeff Bezos - fondatore e presidente di Amazon - che si sono avverate : Un negozio online addetto alla vendita di libri un giorno decide di vendere tutto ed è così che Jeff Bezos rivoluziona Amazon creando il più grande e-commerce della rete dove è possibile vendere e comprare praticamente ogni cosa. Di seguito 7 profezie di Jeff Bezos che si sono avverate durante due interviste: per la rivista 'Wired' e nel talk show statunitense condotto da Charlie Rose entrambe del 1999.

Jeff Bezos - dopo il suo divorzio miliardario anche la nuova compagna Lauren Sanchez lascia il marito : All’indomani dell’accordo di divorzio miliardario tra il fondatore di AmazonJeff Bezos e la moglie Mackenzie, arriva la notizia che anche la sua nuova compagna, la conduttrice tv Lauren Sanchez,ha chiesto il divorzio. Sanchez e il talent scout Patrick Whitesell, suo marito da 14 anni, hanno entrambi depositato i documenti per avviare le pratiche di divorzio. Chiederanno l’affidamento congiunto dei loro due figli. L’accordo tra Jeff ...

Mackenzie e Jeff Bezos - è loro il divorzio più ricco di sempre : Sposi per 26 anni, Jeff Bezos, fondatore di Amazon nonché uomo più ricco del mondo, e Mackenzie Bezos hanno ufficialmente trovato un accordo per l'annunciato divorzio. Alla donna andranno infatti 36 miliardi di dollari, ovvero il 4% delle azioni Amazon possedute dalla coppia, mentre a Jeff rimarrà il restante 12%, l’esclusiva autorità di voto sulle azioni, il Washington Post e la società di esplorazione spaziale Blue Origin."È stata una ...