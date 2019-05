Jeff Bezos | euro Entro il 2024 andremo sulla Luna euro

Jeff Bezos presenta il lander che «porterà gli astronauti sulla Luna» : Jeff Bezos ha presenta to il modulo lunare prodotto dalla Blue Origin che – ha annunciato - «porterà gi astronauti sulla Luna». Il numero uno di Amazon ha illustrato il 9 maggio presso il Washington Convention Center ai media e ai vertici di industrie spaziali il modulo, battezzato Blue Moon, messo a punto dalla sua società spaziale. L'apparato è dotato di un motore denominato BE-7, progettato per realizzare ...

I piani di Jeff Bezos : “Con Blue Moon creeremo una presenza umana permanente sulla Luna e popoleremo lo spazio per proteggere la Terra” : Jeff Bezos ha svelato un nuovo grande modulo Luna re creato dalla sua società Blue Origin. Chiamato Blue Moon , il modulo è progettato per portare carichi di una varietà di tipi e dimensioni sulla superficie della Luna con l’obiettivo di creare quella che la società chiama una “ presenza umana duratura” sul satellite. “Questo è un veicolo incredibile e andrà sulla Luna ”, ha dichiarato Bezos ad un evento a Washington. Negli ultimi anni, Blue Origin ...

