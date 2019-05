J-Ax si ribalta con il quad durante le riprese del suo videoclip

Puigdemont - Corte suprema spagnola ribalta il consiglio elettorale : “Può candidarsi alle Europee” : All’unanimità, l’Alta Corte spagnola ha stabilito che il politico indipendentista catalano Carles Puigdemont ha il diritto a candidarsi alle elezioni europee. La sentenza contraddice quella del consiglio elettorale centrale che lo scorso 28 aprile aveva deciso di escluderlo dalla corsa insieme agli indipendentisti Antoni Comin e Clara Ponsati. Si dovrà attendere adesso la decisione finale del tribunale amministrativo davanti al quale ...

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

Tragedia sulla provinciale : perde il controllo dell'auto e si ribalta - morto un ragazzo : Grave incidente ieri sera a Piossasco, nel Torinese. La Ford Fiesta su cui viaggiava il giovane è finita in una baleara per...

Abbuffata di Pasqua - il dottore ribalta le concezioni : "Perché fa bene all'organismo" : Abbuffata Pasquale? Non necessariamente fa male. Secondo il dottor Massimo Finzi su Dagospia "salumi, formaggi, fritture, lasagne, fettuccine, amatriciane, carne alla brace, dolciumi, alcolici ecc" sono cibi non certo salutari, rischiosi per il fegato, colesterolo e trigliceridi, ma sono una dieta "

Olgiate Comasco - scontro in piazza Italia : auto ribaltata e traffico in tilt : Olgiate Comasco, Como,, 22 aprile 2019 - Mattinata di Pasquetta complicata a Olgiate Comasco, a causa di un incidente avvenuto in pieno centro storico dove due auto si sono scontrate tra di loro e una ...

Terlizzi - perde il controllo dell'auto e si ribalta fuori strada : morta la 26enne Paola Calò : Ennesima vittima della strada. Paola Calò, una giovane 26enne di Terlizzi, è morta in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 13 sulla strada che collega Terlizzi a Molfetta, in località Piscina ...

Serravalle incidente mortale : si ribalta con l'auto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Serravalle incidente mortale: si ...

Si ribalta con l'auto : morto un uomo : Si è ribaltato con la vettura, perdendo la vita in un tremendo incidente stradale, avvenuto intorno alle 7 a Serravalle Sesia. Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica di quanto accaduto lungo la ...

Napoli-Arsenal - le probabili formazioni : Ancelotti ha scelto l'11 per ribaltare la contesa : Napoli all'assalto con la coppia Insigne-Milik, Ancelotti e soci cercano l'impresa di fronte ad un San Paolo pronto a spingere i propri beniamini Il Napoli si prepara ad una notte dalle mille emozioni,...

Lecce - perde il controllo della sua Porsche e si ribalta : muore un imprenditore : Un'altra tragedia della strada si è verificata ieri pomeriggio in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega le cittadine di Acquarica e Taurisano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo sulla quarantina d'anni, Luca Ferraro, noto imprenditore salentino che operava nell'ambito dei profilati in alluminio, è deceduto dopo aver perso il controllo della sua automobile, una Porsche Cayenne. La vettura pare ...

Nottata di follie al volante : auto si ribalta in via Buozzi - altra contro un palo in via XII ottobre : Tags: auto auto contro il palo auto si ribalta cronaca genova incidente notizie liguria polizia locale via Buozzi via XII ottobre Precedente

Europee - i Mussolini tornano alla ribalta - Alessandra con Berlusconi e Caio Giulio Cesare con la Meloni : Il nome “Mussolini” sempre più presente tra i candidati alle Europee. Da un lato Alessandra Mussolini con Forza Italia dall’altra parte Caio Giulio Cesare Mussolini con Giorgia Meloni Alessandra Mussolini “non ha ancora firmato la candidatura però ci siamo quasi”. Silvio Berlusconi, dopo l’addio di Elisabetta Gardini, è riuscito clamorosamente a far “rientrare” la Mussolini. La quale, poco ...

VIDEO Arsenal-Napoli 2-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta dura da ribaltare per Ancelotti : Il Napoli perde 2-0 in casa dell’Arsenal nella gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League di calcio: gli uomini di Carlo Ancelotti patiscono la partenza a tutta degli inglesi, che passano al 14′ con Ramsey ed al 25′ con Torreira (deviazione di Koulibaly). Al ritorno in Campania servirà un’impresa. GLI Highlights DI Arsenal-Napoli 2-0 IL VANTAGGIO DI RAMSEY #Arsenal 1:0 #Napoli | #EuropaLeague | ...