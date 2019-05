Ius soli | sanguinis o culturae? C’è un’altra via per gli italiani senza cittadinanza

Salone al via - l'editore Altaforte : "Io vadoLa mia esclusione è per attaccare Salvini"Smantellato lo stand - Bonisoli : "GIusto così" : Gli occhi su Torino. "Sarò al Salone del Libro per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico". Così su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice , vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. "Se avete a cuore la libertà d'espressione vi aspetto"

Cantiere chIuso - sparisce tutto il gasolio : Furto di gasolio da alcuni macchinari per stendere l'asfalto. Il colpo è stato messo a segno a Orsaria di Premariacco ai danni di una ditta che ha sede a Povoletto. Il responsabile del Cantiere è ...

"Caro Mimmo - sei dalla parte gIusta della barricata. Tieni duro. Stai accorto ma stai sereno". Il messaggio di solidarietà al sindaco di ... : Fabbris impegnato da decenni nel movimento dei contadini e degli agricoltori attraverso la sua azione politica sta cercando di mettere al centro i temi della sicurezza e della sovranità alimentare. ...

Accadde oggi : nel 1945 Benito Mussolini veniva gIustiziato dai partigiani insieme a Claretta Petacci [GALLERY] : Era il 28 aprile 1945 quando Benito Mussolini fu ucciso, probabilmente dal partigiano Walter Audisio, che lo fucilò insieme alla sua amante Claretta Petacci e poi ne trasportò a Milano i corpi, insieme a quelli di altri fascisti e repubblichini. Mussolini era stato catturato il 27 aprile dalla 52sesima Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”, a Dongo, un piccolo comune sulla costa nord-occidentale del lago di Como, da dove l’ormai ex dittatore sperava ...

Ius soli - Rami - il ragazzo sul bus - cittadino del mondo : Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento di Lara Trucco , professore ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Genova: Come talvolta accade, sono i fatti di cronaca a portare o ...

Marco Furfaro ci spiega perché il Pd deve credere nello Ius soli : Roma. Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura, l’associazione fondata da Laura Boldrini, è da poche settimane nella Direzione nazionale del Pd. Trentotto anni, viene da sinistra, nel 2014 era candidato alle Europee con “L’altra Europa con Tsipras”. Come si trova in questo nuovo Pd? “E’ appen

Radio Radicale a rischio chIusura : 'finora solidarietà ma aspettiamo dei fatti' : Lo ha detto Alessio Falconio, direttore della storica emittente. Mancano meno di quattro settimane alla scadenza del 21 maggio quando scadrà la convenzione 'Speriamo in una iniziativa concreta perchè ...

Migranti - Ius soli e Unione europea : Zingaretti rischia il flop : Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti , stando a quello che era stato annunciato, doveva cambiare spartito. Il programma doveva sì riguardare le tematiche tipiche dei progressisti nostrani, ma ...

"Zone rosse - niente di nuovo. La solita politica della repressione e del controllo sociale. Ma stavolta andiamo contro la Costituzione italiana". Intervento di Federico GIusti : Speravamo di non imbatterci piu' nelle zone rosse ma quel modello di controllo sulle città ha fatto scuola e torna a manifestarsi, con il Governo Giallo verde, nella sua sinistra essenza repressiva . ...

Piazzapulita - Formigli fa firmare a Zingaretti il contratto con gli italiani : "No Bossi-Fini - sì Ius soli" : Formigli come Vespa, Zingaretti come Berlusconi. Diciotto anni dopo il primo storico contratto con gli italiani dell’ex premier a Porta a Porta, ci pensa il segretario del Pd a ripetere la scena. A dire il vero stavolta l’idea è tutta del conduttore di Piazzapulita, che impone al governatore del Lazio di prendere un impegno in tema di immigrazione qualora il centrosinistra tornasse alla guida del Paese.“La maggioranza degli italiani è ...

Trani News - A Trani benedetti i nuovi locali per il primo ambulatorio medico solidale polispecialistico intitolato a S. GIuseppe Moscati - ... : I dati più preoccupanti si registrano proprio nella Bat, che si classifica come la provincia più povera d'Italia, dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sui redditi del 2017,. L'...

Lega : la Meloni peggio di Fi. Si torna al voto? Noi da soli Rischio crac coi 5S sulla GIustizia. Zaia-Fontana 'nervosi' : Martedì 9 aprile. Cena nella abitazione romana del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Presente tutto lo stato maggiore del Carroccio, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ai ministri ex padani, dai Governatori delle Regioni (Attilio... Segui su affaritaliani.it