Italia-Spagna Europei Under17 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Spagna - gli azzurrini di Carmine Nunziata a caccia del primato del gruppo D : Torna in scena, domani alle ore 20 all’UCD Bowl di Dublino, la Nazionale italiana Under17 di Calcio di Carmine Nunziata, impegnata nella fase finale degli Europei 2019 di categoria. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Germania e l’Austria, hanno messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale ma sul rettangolo verde irlandese si giocheranno le loro chance di primato del girone D contro la Spagna. Un match non facile ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Austria 2-1. Azzurrini ai quarti - ma per il primato bisognerà battere la Spagna : L’Italia batte per 2-1 l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17 di Calcio e conquista il passaggio ai quarti di finale: gli Azzurrini per vincere il Girone D però dovranno battere la Spagna, che ha una miglior differenza reti rispetto alla nostra selezione. In gol per l’Italia Esposito (su rigore) e Panada, per l’Austria finisce sul tabellino marcatori Pross. Nel primo tempo ...

Patto Italia-Spagna-Portogallo su burocrazia digitale : ANSAmed, - NAPOLI, 7 MAG - Italia, Spagna e Portogallo uniscono gli sforzi nel campo della digitalizzazione, in particolare della pubblica amministrazione, puntando sui giovani e le loro idee creative.

L'applauso dei capi di Stato di Italia - Spagna e Portogallo per Noemi : Un applauso dei capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli al simposio...

Calcio femminile - la Linari conquista la Spagna : 'In Italia troppi pregiudizi' : Ma per favore! Qui in Spagna, come in tanti altri Paesi, il Calcio femminile viene vissuto con assoluta normalità, è uno sport in più, come la pallacanestro, il tennis o la pallavolo. In Italia ci ...

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

MotoGP - GP Spagna. La Spagna domina - ma per l'Italia non è un weekend da buttare : Guardi il podio MotoGP di Jerez e vedi tre piloti spagnoli : Marquez, Rins e Vinales , un campione, un talento e un misto di tutti e due che cerca di ritrovare la sua identità. La prima reazione, se ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : warm-up. Alex Marquez precede Thomas Luthi - gli Italiani rincorrono : Alex Marquez (KAlex Eg 0,0 VDS) ha fatto segnare la migliore prestazione nel corso del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso i venti minuti del turno mattutino con il crono di 1:41.582, precedendo lo svizzero Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) per appena 14 millesimi. Terza posizione per l’australiano Remy Gardner (KAlex Onexox) a 0.218, quarta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) con un ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Italiani a caccia della rimonta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto2 e primo atto del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Si corre sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, il quale ospita il GP iberico ininterrottamente a partire dal 1989 ed è molto utilizzato dai team per effettuare i test grazie al clima rovente di questa zona del sud della Spagna. Per la classe mediana si ...

Moto3 - GP Spagna : Dalla Porta conquista la pole. Quattro Italiani nei primi cinque posti : Quattro italiani nei primi cinque , ma è il numero 48 a sbucare dal quartetto. Un po' a sorpresa, per la verità, Lorenzo Dalla Porta agguanta una pole position inaspettata dopo due giorni passati a ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole! Bene gli altri Italiani : Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà Dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della ...

Moto3 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Gabriel Rodrigo è il migliore con il record della pista - cinque Italiani accedono al Q2 : Uno strepitoso Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo della terza sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round del Campionato in programma a Jerez de la Frontera. L’argentino del Team Kömmerling Gresini è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:46 ed ha siglato il nuovo record della pista andalusa con un mostruoso 1’45″745 fatto segnare nell’ultimo run della ...